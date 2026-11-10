После первого раунда переговоров в Абу-Даби: какой сценарий наиболее реалистичный

Прекращение боевых действий зависит прежде всего от истощения ресурсов России

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После первого раунда переговоров делегаций Украины, США и России в Абу-Даби украинский журналист, публицист и писатель Виталий Портников заявил, что Москва затягивает процесс. Он считает продолжение войны более реалистичным сценарием, чем дипломатическое соглашение.

Свою оценку Портников изложил на видео на своем канале в YouTube. Короткую продолжительность встречи и ее перенос на следующий день он расценил как признак отсутствия проработанной повестки.

Почему не видно движения к перемирию

По словам журналиста, участники встречи обсуждали гарантии безопасности для Украины и России, но не конкретные механизмы прекращения огня и замораживания боевых действий. Он сопоставил это с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о нежелании Москвы соглашаться на перемирие без понимания дальнейших шагов.

"Это еще раз подчеркивает, что для руководства Российской Федерации важны переговоры ради переговоров", – сказал Портников.

Журналист также поставил под сомнение оценку американского представителя, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, который заявил об искренней заинтересованности России в завершении войны. Портников противопоставил этим словам российские атаки: по его словам, во время встречи делегаций Украину атаковали десятки беспилотников, а Москва продолжает добиваться разрушения украинской гражданской инфраструктуры.

Переговоры в Абу-Даби/Фото: Getty Images

Какие цели он видит у участников переговоров

Портников считает, что украинская делегация добивается как гарантий безопасности, так и конкретных путей завершения боевых действий. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским, по его оценке, выполняет указание Владимира Путина затягивать переговоры до окончания президентских полномочий Трампа.

Мотивы Кушнера и специального представителя США Стива Уиткоффа журналист связывает с поиском экономических сделок с Россией. По его мнению, для этого им необходимо представить Москву стороной, стремящейся к миру, а Украину и ее европейских партнеров – противниками договоренностей.

"Не может быть серьезных переговоров, которые проходят всего несколько часов, а после этого их участники расходятся так, будто им не о чем поговорить", – заявил Портников.

Отдельно он связал сужение возможностей Трампа с промежуточными выборами в Конгресс США. Портников прогнозирует, что новый состав Конгресса, который начнет работу в январе 2027 года, ограничит свободу действий президента, а Кушнеру и Уиткоффу придется давать показания под присягой о связях с российским руководством и личной заинтересованности в предлагаемых условиях завершения войны.

Почему журналист ожидает продолжительной войны

Военную ситуацию Портников описал как сочетание сдерживания российского наступления и взаимного совершенствования средств защиты. По его оценке, украинские военные практически остановили продвижение российской армии и находят новые способы перехвата беспилотников, включая реактивные. Он также ожидает расширения возможностей Украины по перехвату баллистических ракет.

Одновременно Россия, как отметил журналист, ищет способы защитить свою нефтепереработку и другую важную для войны инфраструктуру от украинских беспилотников. В этих условиях он считает главным путем к завершению войны лишение агрессора ресурсов: выведение из строя нефтеперерабатывающих мощностей, блокаду портов и разрушение инфраструктуры, обеспечивающей продолжение боевых действий.

"Долгая война без каких-либо реальных возможностей дипломатического решения остается более реалистичным прогнозом дальнейшего развития событий, чем любые договоренности между Москвой и Киевом", – сказал Портников.

Продолжение переговоров он связывает прежде всего с необходимостью поддерживать отношения Украины с Вашингтоном. По его оценке, дипломатические встречи сохранятся как ритуал, тогда как затухание войны будет зависеть от исчерпания возможностей России продолжать агрессию.

Как сообщал "Телеграф", Портников связывал участие Мединского в российской делегации с расчетом Кремля затягивать активные боевые действия до президентских выборов в США 2028 года, сохраняя у Трампа надежду на урегулирование. Детальнее читайте в оценке журналиста тактики Москвы.