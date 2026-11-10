Компактный кузов и удобная посадка: какой малолитражный автомобиль подойдет пенсионерам

Какой недорогой автомобиль стоит рассмотреть пожилым водителям

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Пожилым водителям не всегда нужен большой автомобиль с мощным двигателем. Часто гораздо важнее, чтобы машина была компактной, имела хорошую обзорность и не создавала трудностей при посадке и высадке. Один из вариантов, на который стоит обратить внимание, – Hyundai ix20, который выпускали с 2010 до 2019 года.

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Эту модель упоминают среди автомобилей, которые могут подойти водителям старшего возраста, в материале автомобильного сервиса Carvago. Одно из главных преимуществ Hyundai ix20 – относительно высокая посадка. В отличие от многих обычных малолитражек, водителю здесь не нужно так низко опускаться в кресло, поэтому садиться за руль и выходить из машины может быть удобнее.

Еще одно преимущество – компактные размеры. На автомобиле легче маневрировать на узких улицах и парковаться возле магазинов или дома. При этом салон достаточно просторный, а кузов имеет форму компактного минивэна, что делает модель практичной для ежедневных поездок.

Несмотря на компактные размеры, Hyundai ix20 имеет просторный салон для ежедневных поездок Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит Hyundai ix20 в Украине

На украинском рынке подержанных автомобилей Hyundai ix20 можно найти примерно за 5 900–8 750 долларов. В пересчете это ориентировочно 240–360 тысяч гривен. Окончательная цена зависит от года выпуска, пробега, технического состояния и комплектации.

Например, автомобили 2010 года с дизельным двигателем 1,4 литра и механической коробкой передач предлагают примерно за 6 500 долларов. За Hyundai ix20 2011 года с бензиновым или дизельным двигателем и механикой просят около 5 900–6 100 долларов.

Версии с автоматической коробкой передач могут быть дороже. В частности, автомобиль 2011 года с бензиновым двигателем 1,6 литра оценивают примерно в 8 700 долларов. Модели 2013 года с дизельным двигателем 1,4 литра стоят ориентировочно 6 200–7 499 долларов, а версии с бензиновым мотором 1,6 литра и автоматической коробкой – около 8 750 долларов.

Цена Hyundai ix20 на вторичном рынке зависит от года выпуска и комплектации Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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