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Компактный кузов и удобная посадка: какой малолитражный автомобиль подойдет пенсионерам

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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На украинском рынке подержанных автомобилей Hyundai ix20 предлагают за 5 900–8 750 долларов
На украинском рынке подержанных автомобилей Hyundai ix20 предлагают за 5 900–8 750 долларов. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какой недорогой автомобиль стоит рассмотреть пожилым водителям

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Пожилым водителям не всегда нужен большой автомобиль с мощным двигателем. Часто гораздо важнее, чтобы машина была компактной, имела хорошую обзорность и не создавала трудностей при посадке и высадке. Один из вариантов, на который стоит обратить внимание, – Hyundai ix20, который выпускали с 2010 до 2019 года.

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Эту модель упоминают среди автомобилей, которые могут подойти водителям старшего возраста, в материале автомобильного сервиса Carvago. Одно из главных преимуществ Hyundai ix20 – относительно высокая посадка. В отличие от многих обычных малолитражек, водителю здесь не нужно так низко опускаться в кресло, поэтому садиться за руль и выходить из машины может быть удобнее.

Еще одно преимущество – компактные размеры. На автомобиле легче маневрировать на узких улицах и парковаться возле магазинов или дома. При этом салон достаточно просторный, а кузов имеет форму компактного минивэна, что делает модель практичной для ежедневных поездок.

Несмотря на компактные размеры, Hyundai ix20 имеет просторный салон для ежедневных поездок
Несмотря на компактные размеры, Hyundai ix20 имеет просторный салон для ежедневных поездок Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит Hyundai ix20 в Украине

На украинском рынке подержанных автомобилей Hyundai ix20 можно найти примерно за 5 900–8 750 долларов. В пересчете это ориентировочно 240–360 тысяч гривен. Окончательная цена зависит от года выпуска, пробега, технического состояния и комплектации.

Например, автомобили 2010 года с дизельным двигателем 1,4 литра и механической коробкой передач предлагают примерно за 6 500 долларов. За Hyundai ix20 2011 года с бензиновым или дизельным двигателем и механикой просят около 5 900–6 100 долларов.

Версии с автоматической коробкой передач могут быть дороже. В частности, автомобиль 2011 года с бензиновым двигателем 1,6 литра оценивают примерно в 8 700 долларов. Модели 2013 года с дизельным двигателем 1,4 литра стоят ориентировочно 6 200–7 499 долларов, а версии с бензиновым мотором 1,6 литра и автоматической коробкой – около 8 750 долларов.

Инфографика с серым Hyundai ix20 и карточками с ценами и характеристиками пяти автомобилей
Цена Hyundai ix20 на вторичном рынке зависит от года выпуска и комплектации Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", какой еще автомобиль может подойти пенсионерам.

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#Пенсионеры #Авто #Выбор