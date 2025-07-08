Партнер "Украинской бронетехники" Excalibur Army официально открыл свое представительство в Украине

Excalibur Army входит в оборонный холдинг Czechoslovak Group

Один из самых надежных поставщиков оружия Excalibur Army официально открыл свое представительство в Украине. Об этом сообщает "Украинская бронетехника".

Ключевым направлением работы в Украине компании Excalibur Army, входящей в оборонный холдинг Czechoslovak Group, станет совместное производство артиллерийских боеприпасов, в том числе снарядов калибра 155 мм. Проект реализуется в партнерстве с ООО "Украинская бронетехника".

"Партнерство с Excalibur Army — прорыв не только для нашей компании, но и для всей страны. Мы гордимся тем, что можем непосредственно укрепить обороноспособность Украины, производя боеприпасы внутри страны. Благодаря нашим чешским партнерам мы получили доступ к десятилетиям опыта, передовым технологиям и лицензированным решениям. Мы готовы изготовить более 100 000 снарядов разных типов калибра 155 мм и 50 000 снарядов калибра 105 мм, как только получим государственный заказ", — заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, реализация этого масштабного проекта не только усилит украинскую армию, но и обеспечит создание дополнительных рабочих мест для украинских инженеров, стимулирует развитие оборонной промышленности и укрепит экономику в условиях войны.

"Производство боеприпасов НАТОвских калибров — это только начало. Это один из многих технологических производственных проектов, которые мы планируем реализовать совместно с чешскими партнерами уже в ближайшее время. Убеждены, что открытие представительства Excalibur Army в Украине значительно ускорит старт других, не менее важных для отечественного ВПК инициатив", — заявил Бель.

Он также поблагодарил чешских партнеров за последовательную поддержку Украины и за вклад в развитие нашего военно-промышленного комплекса.

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