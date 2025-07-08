Партнер "Української бронетехніки" Excalibur Army офіційно відкрив своє представництво в Україні

Excalibur Army входить до оборонного холдингу Czechoslovak Group

Один з найнадійніших постачальників зброї Excalibur Army офіційно відкрив своє представництво в Україні. Про це повідомляє "Українська бронетехніка".

Ключовим напрямом роботи в Україні компанії Excalibur Army, що входить до оборонного холдингу Czechoslovak Group, стане спільне виробництво артилерійських боєприпасів, зокрема снарядів калібру 155 мм. Проєкт реалізується у партнерстві з ТОВ "Українська бронетехніка".

"Партнерство з Excalibur Army — прорив не лише для нашої компанії, а й для всієї країни. Ми пишаємося тим, що можемо безпосередньо зміцнити обороноздатність України, виробляючи боєприпаси всередині країни. Завдяки нашим чеським партнерам ми отримали доступ до десятиліть досвіду, передових технологій та ліцензованих рішень. Ми готові виготовити понад 100 000 снарядів різних типів калібру 155 мм і 50 000 снарядів калібру 105 мм, щойно отримаємо державне замовлення", — заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, реалізація цього масштабного проєкту не тільки посилить українську армію, але й забезпечить створення додаткових робочих місць для українських інженерів, стимулюватиме розвиток оборонної промисловості та зміцнить економіку в умовах війни.

"Виробництво боєприпасів НАТОвських калібрів – це лише початок. Це один з багатьох технологічних виробничих проєктів, які ми плануємо реалізувати спільно з чеськими партнерами вже найближчим часом. Переконані, що відкриття представництва Excalibur Army в Україні значно прискорить старт інших, не менш важливих для вітчизняного ВПК ініціатив", — заявив Бельбас.

Він також подякував чеським партнерам за послідовну підтримку України та за внесок у розвиток нашого військового-промислового комплексу.

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