Российские пропагандисты и СМИ быстро подхватили тему акций протеста в Украине. Они призвали украинцев продолжить митинги и свергнуть украинские власти, а Америку – прекратить финансирование Украины и предоставление вооружения.

Так, пропагандистка Ольга Скабеева на своем телеграм-канале призвала украинцев "изгнать Президента Украины"

"В Киеве вспыхнули масштабные протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и покончить с войной. Молодец украинский народ! Выгоните его из кабинета! И Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружения!" – написала пропагандистка.

Пропагандист Владимир Соловьев регулярно публикует в своем телеграм- канале сообщения об акциях, ожидая, что украинцы свергнут "коррумпированный режим".

Не остался в стороне Анатолий Шарий, который напомнил о том, что у Украины есть история массовых протестов, которые перерастали в революции.

"Митинги проходят вопреки запрету массовых собраний в условиях военного положения – как раз тогда, когда Киев добивается продолжения помощи и поставок вооружения от ЕС. У Украины есть история массовых демонстраций, которые уже перерастали в успешные революции, сметая коррумпированные и авторитарные режимы", – подчеркнул он.

Пропагандистское издание Russia News вышло с заголовком "Новый Майдан: протесты (на) Украине разгораются еще больше, тысячи людей вышли на митинг в Киеве".

В то же время Царьград сообщил: "Началось: (На) Украине готовят новый Майдан. Киев вспыхнул, и уже не от российских ракет. Зеленского приговорили".

Вчера ГУР МОУ сообщило , что Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, намерены использовать протесты относительно Закона №12414 для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии.