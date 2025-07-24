Скабеева, Соловьев и другие: как российские пропагандисты комментируют акции протеста и раскачивают ситуацию в Украине
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Российские пропагандисты и СМИ быстро подхватили тему акций протеста в Украине. Они призвали украинцев продолжить митинги и свергнуть украинские власти, а Америку – прекратить финансирование Украины и предоставление вооружения.
Так, пропагандистка Ольга Скабеева на своем телеграм-канале призвала украинцев "изгнать Президента Украины"
"В Киеве вспыхнули масштабные протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и покончить с войной. Молодец украинский народ! Выгоните его из кабинета! И Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружения!" – написала пропагандистка.
Пропагандист Владимир Соловьев регулярно публикует в своем телеграм- канале сообщения об акциях, ожидая, что украинцы свергнут "коррумпированный режим".
Не остался в стороне Анатолий Шарий, который напомнил о том, что у Украины есть история массовых протестов, которые перерастали в революции.
"Митинги проходят вопреки запрету массовых собраний в условиях военного положения – как раз тогда, когда Киев добивается продолжения помощи и поставок вооружения от ЕС. У Украины есть история массовых демонстраций, которые уже перерастали в успешные революции, сметая коррумпированные и авторитарные режимы", – подчеркнул он.
Пропагандистское издание Russia News вышло с заголовком "Новый Майдан: протесты (на) Украине разгораются еще больше, тысячи людей вышли на митинг в Киеве".
В то же время Царьград сообщил: "Началось: (На) Украине готовят новый Майдан. Киев вспыхнул, и уже не от российских ракет. Зеленского приговорили".
Вчера ГУР МОУ сообщило, что Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, намерены использовать протесты относительно Закона №12414 для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии.
Также в Службе внешней разведки отметили, что противник начал масштабную информационную операцию против Украины с использованием фактора "антикоррупционных протестов в Украине". По полученной СВРУ информации, к указанной операции кроме федеральных ресурсов Кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров, инфлюенсеров в странах Запада.