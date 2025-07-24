Скабєєва, Соловйов та інші: як російські пропагандисти коментують акції протесту та розгойдують ситуацію в Україні

Російські пропагандисти та ЗМІ швидко підхопили тему акцій протесту в Україні. Вони закликали українців продовжити мітинги та повалити українську владу, а Америку – припинити фінансування України та надання озброєння.

Так, пропагандистка Ольга Скабєєва на своєму телеграм-каналі закликала українців "вигнати Президента України".

"У Києві спалахнули масштабні протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та покласти край війні. Молодець український народ! Виженіть його з кабінету! І Америка має ПРИПИНИТИ фінансування та відправку озброєння!" – написала пропагандистка.

Пропагандист Володимир Соловйов регулярно публікує у своєму телеграм- каналі дописи про акції, очікуючи, що українці скинуть "корумпований режим".

Не залишився осторонь Анатолій Шарій, який нагадав про те, що Україна має історію масових протестів, які переростали в революції.

"Мітинги відбуваються всупереч забороні масових зібрань в умовах воєнного стану – як раз тоді, коли Київ домагається продовження допомоги та постачань озброєння від ЄС. Україна має історію масових демонстрацій, які вже переростали в успішні революції, змітаючи корумповані та авторитарні режими", – наголосив він.

Пропагандистське видання Russia News вийшло із заголовком "Новий Майдан: протести (на) Україні розпалюються ще більше, тисячі людей вийшли на мітинг у Києві".

Водночас Царьград повідомив: "Почалось: (На) Україні готують новий Майдан. Київ спалахнув, і вже не від російських ракет. Зеленського приговорили".

Вчора ГУР МОУ повідомило , що Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти кремля, мають намір використати протести щодо Закону №12414 для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній агресії.