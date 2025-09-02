ВАКС может утвердить соглашение с бизнесменом Сергеем Тищенко по делу "нефтепродуктов Курченко"

Бизнесмен заплатит в пять раз меньше суммы причиненного им ущерба государству

Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) примет решение относительно соглашения со следствием бизнесмена Сергея Тищенко по так называемому делу нефтепродуктов Курченко.

Как сообщают источники LB. ua, если ВАКС утвердит соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности, то бизнесмен Тищенко заплатит в бюджет менее 200 миллионов гривен. При том, что установленный следствием ущерб государству по этому делу составляет 967 миллионов гривен.

Напомним, 29 августа в ВАКС журналисты пытались выяснить детали соглашения и сумму ущерба государству по делу бизнесмена Сергея Тищенко о хищении арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Однако прокурор Александр Снегирев отказался назвать сумму ущерба государству в соглашении, отметив, что заседание суда проводится в закрытом режиме.

LB.ua также направил запрос в САП относительно деталей соответствующего соглашения Тищенко со следствием еще 27 августа. Ответ на запрос будет обнародован после предоставления его от САП.

Предоставление ответа на запрос обычно длится до 5 рабочих дней со дня получения. Этот срок может быть продлен до 20 рабочих дней, если запрос содержит большой объем информации. Впрочем, продление срока должно быть обосновано и сообщено запрашивающему в письменном виде в течение 5 рабочих дней. Пока такого обоснования, как и ответа, LB.ua не получил.

По данным следствия, в 2014–2015 годах Тищенко вместе с бывшим нардепом Сергеем Пашинским завладели почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко. Их стоимость оценивается более чем в 817 млн грн.

В феврале 2024 года СБУ сообщила фигурантам о подозрении. Сначала суд арестовал Тищенко с альтернативой залога в 363 млн грн, который впоследствии снизили до 181 млн. В августе 2025 года меру пресечения смягчили до личного обязательства.