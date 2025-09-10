Страны НАТО должны закрыть небо над западом Украины для своей безопасности, — вице-спикер Елена Кондратюк

Заместитель главы Верховной Рады Украины, сопредседатель украино-польской Парламентской Ассамблеи Елена Кондратюк отреагировала на беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами, зафиксированное 10 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Неоднократно публично призвала Польшу не только демонстративно поднимать в воздух свои истребители, всякий раз как Россия атакует Украину, а сбивать российские ракеты и дроны, приближающиеся к польской границе. Это вызвало в политикуме Польши неоднозначную реакцию. Кто-то поддерживал, кто-то кивал на позицию НАТО, а некоторые призывали не втягивать Польшу в "не их войну", — напомнила Елена Кондратюк.

Она отметила: каждым дроном, который беспрепятственно проникал на территорию Польши, страны НАТО, и оставался без должного ответа ПВО, "чтобы не было эскалации", Россия тестировала оборону Польши и способность НАТО реально отвечать на угрозы.

"Россия увидела слабость реакции в т.ч. политической на эти инциденты. Мы говорили польским коллегам, увидев слабость, Россия неизбежно пойдет на следующий шаг. Это ее привычная тактика. Так и произошло. Ночью не территорию Польши вторглись уже не единичные российские дроны. Была остановлена работа четырех аэропортов. Вооруженные силы Польши заявили об акте агрессии и наконец сбили часть дронов", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула, что на встречах с польскими коллегами также советовала заняться системой гражданской безопасности — проверить и готовить укрытия и новые бомбоубежища.

"Мы же это тоже проходили. Сегодня же поляки сами почувствовали, что такое спуститься в укрытие во время воздушных тревог. Ведь во время атаки правительство Польши призвало 8,5 млн граждан пройти в укрытие", — подчеркнула Елена Кондратюк.

По убеждению вице-спикера, беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши – еще один тест и вызов для наших соседей и неотделимый элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Польши, ЕС и НАТО.

"Настало время решительно действовать в ответ. Настало время сбивать все российские ракеты и дроны, представляющие потенциальную угрозу Польше, обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО и коллективно закрыть небо хотя бы над западом Украины. Это предложение, которое я также неоднократно озвучивала, как никогда актуально", — подчеркнула Елена Кондратюк.