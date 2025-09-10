Країни НАТО мають закрити небо над заходом України для своєї безпеки, - віцеспікерка Олена Кондратюк

Заступниця голови Верхової Ради України, співголова україно-польської Парламентської Асамблеї Олена Кондратюк відреагувала на безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами, зафіксоване 10 вересня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

"Неодноразово публічно закликала Польщу не лише демонстративно піднімати у повітря свої винищувачі, щоразу як Росія атакує Україну, а збивати російські ракети і дрони, які наближаються до польського кордону. Це викликало в політикумі Польщі неоднозначну реакцію. Хтось підтримував, хтось кивав на позицію НАТО, а деякі закликали не втягувати Польщу у "не їх війну", — нагадала Олена Кондратюк.

Вона зазначила: кожним дроном, що безперешкодно проникав на територію Польщі, країни НАТО, і залишався без належної відповіді ППО, "аби не було ескалації", Росія тестувала оборону Польщі і здатність НАТО реально відповідати на загрози.

"Росія побачила слабкість реакції в т.ч. політичної на ці інциденти. Ми казали польським колегам, побачивши слабкість, Росія неминуче піде на наступний крок. Це її звична тактика. Так і сталося. Вночі не територію Польщі вторглися вже непоодинокі російські дрони. Була зупинена робота чотирьох аеропортів. Збройні сили Польщі заявили про акт агресії та нарешті збили частину дронів", — зауважила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка підкреслила, що на зустрічах з польськими колегами також радила зайнятись системою цивільної безпеки — перевірити та готувати укриття та нові бомбосховища.

"Ми ж це також проходили. Сьогодні ж поляки самі відчули, що таке спуститись в укриття під час повітряних тривог. Адже під час атаки уряд Польщі закликав 8,5 млн громадян пройти в укриття", — наголосила Олена Кондратюк.

На переконання віцеспікерки, безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі — ще один тест і виклик для наших сусідів та невіддільний елемент гібридної війни, яку Росія веде проти Польщі, ЄС та країн НАТО.

Настав час рішуче діяти у відповідь. Настав час збивати всі російські ракети і дрони, які становлять потенційну загрозу Польщі, забезпечити Україну додатковими засобами ППО та колективно закрити небо бодай над заходом України. Ця пропозиція, яку я також неодноразово озвучувала, як ніколи актуальна", — наголосила Олена Кондратюк.