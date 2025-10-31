ВСУ начали контрнаступление. Что сейчас происходит в Покровске (видео)

Часть города уже продолжительное время в серой зоне

Вооруженные Силы Украины 31 октября перешли в контрнаступление возле Покровска. ГУР пытается возобновить работу ключевых логистических линий в этом направлении.

Что нужно знать:

Зеленский 31 октября подтвердил, что россияне вошли в Покровск

Разведка Украины проводит контрнаступательные действия возле города

Появилось видео якобы работы ГУР на Покровском направлении

Как пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники, ГУР контратакует россиян у Покровска для разблокирования логистики. Об этом также писал репортер The Economist Оливер Кэрролл, опубликовавший кадры якобы высадки десанта разведчиков из вертолетов в районах, которые, по заявлениям россиян, контролируются оккупантами.

"ВСУ перешли в контрнаступление в районе Покровска", — написал журналист Кэрролл.

По его словам, в районе Покровска ведется контрнаступление с целью возобновления ключевых логистических маршрутов. Однако Кэррол подчеркнул, что достоверность видео ему не удалось подтвердить.

Что происходит в Покровске

Уже несколько дней Покровск на карте DeepState частично в серой зоне. Ведь по последним данным, россияне вошли в город, хоть и не закрепились там. Военные рассказывали, что оккупанты для окружения Покровской агломерации привлекли 11 тысяч своих солдат.

Покровск на карте

Однако президент Украины Владимир Зеленский 31 октября опроверг информацию об оцеплении или захвате города, но подчеркнул, что ситуация в Покровске сложная.

