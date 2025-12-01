Минцифры: часть операторов лотерей фактически работает в "серой зоне", предлагая квазибукмекерские продукты

Часть операторов рынка лотерей формально имеют лицензии, но фактически предлагают продукты, больше напоминающие азартные игры и букмекерство.

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева в интервью РБК-Украина.

Комментируя ситуацию с операторами типа МСЛ, чиновница отметила, что на их ресурсах можно увидеть игры, которые трудно отнести к лотерям. "Если зайти на сайты некоторых операторов "государственных лотерей", действительно, можно увидеть продукты, которые очень условно можно назвать лотереями. Они гораздо больше похожи на азартные игры со слотами, на квазибукмекерство", — сказала она.

По словам Деникеевой, такие форматы деятельности фактически не соответствуют сфере лотерей, ведь это другая сфера – с другой стоимостью лицензии, другими требованиями, другим уровнем контроля и внимания к игроку.

Она подчеркнула, что сейчас государство декларирует курс на защиту игроков и борьбу со лудоманией, но на практике на рынке наблюдается другое: "Там, где должны быть лотереи, мы видим деятельность, которая, по сути, ближе к букмекерству". Подводя итог, замминистра подчеркнула, что компании, подобные МСЛ, "формально не являются нелегальными, потому что имеют лицензию на лотереи.

Но фактически маневрируют в "серой зоне", предлагая продукты, больше похожие на букмекерство". Как известно, лотерейный оператор МСЛ близок к главе налогового комитета Рады Даниилу Гетманцеву.

До депутатства он был непосредственным акционером и бенефициаром лотереи, на сегодня владельцы МСЛ семья Ложенко имеют долю в юридической компании Гетманцева.