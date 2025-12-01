Мінцифри: частина операторів лотерей фактично працює у "сірій зоні", пропонуючи квазібукмекерські продукти

Частина операторів ринку лотерей формально мають ліцензії, але фактично пропонують продукти, що більше нагадують азартні ігри та букмекерство.

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Наталія Денікеєва в інтерв’ю РБК-Україна.

Коментуючи ситуацію з операторами на кшталт МСЛ, чиновниця зазначила, що на їхніх ресурсах можна побачити ігри, які важко віднести до лотерей. "Якщо зайти на сайти деяких операторів "державних лотерей", дійсно, можна побачити продукти, які дуже умовно можна назвати лотереями. Вони набагато більше схожі на азартні ігри зі слотами, на квазібукмекерство", — сказала вона.

За словами Денікеєвої, такі формати діяльності фактично не відповідають сфері лотерей, адже "це інша сфера – з іншою вартістю ліцензії, іншими вимогами, іншим рівнем контролю й уваги до гравця".

Вона підкреслила, що нині держава декларує курс на захист гравців та боротьбу з лудоманією, але на практиці на ринку спостерігається інше: "Там, де мають бути лотереї, ми бачимо діяльність, яка по суті ближче до букмекерства". Підсумовуючи, заступниця міністра наголосила, що компанії, подібні до МСЛ, "формально не є нелегальними, бо мають ліцензію на лотереї.

Але фактично маневрують у "сірій зоні", пропонуючи продукти, які більше схожі на букмекерство". Як відомо, лотерейний оператор МСЛ близький до голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева.

До депутатства він був безпосереднім акціонером і бенефіціаром лотереї, на наразі власники МСЛ родина Ложенків мають долю в юридичній компанії Гетманцева.