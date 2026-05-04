Производителя дронов для фронта пытаются остановить второй раз: под ударом компания, покрывающая 20% рынка

Один из ключевых производителей дронов-бомберов для ВСУ, обеспечивающий около 20% рынка и поставляющий технику в боевые бригады, снова оказался под давлением, сообщают источники.

По их информации, правоохранительные органы сначала направили письма в Министерство обороны, воинские части и банки с рекомендациями прекратить сотрудничество с предприятием. После того как это не дало результата, к процессу была привлечена АРМА, которая обратилась непосредственно в банки.

Собеседники отмечают, что агентство фактически используется в качестве инструмента для создания финансовых ограничений, которые могут привести к остановке компании.

Ранее, как сообщали "Українські новини", аналогичные обращения от правоохранительных органов в сфере экономической безопасности — БЭБ и ГБР — уже направлялись в Минобороны, воинские части и банки, однако тогда они не остановили предприятие, хотя создали риски срыва поставок для фронта.

Сейчас, по информации источников, речь идет о попытке повлиять на деятельность производителя.

На этом фоне The Economist обращает внимание на системные проблемы в украинском оборонном секторе – непрозрачные закупки, возможный фаворитизм, короткие контракты и задержки платежей.

Официальной реакции от государственных органов пока нет.