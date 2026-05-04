Виробника дронів для фронту намагаються зупинити вдруге: під ударом компанія, що покриває 20% ринку

Один із ключових виробників дронів-бомберів для ЗСУ, який забезпечує близько 20% ринку і постачає техніку у бойові бригади, знову опинився під тиском, повідомляють джерела.

За їхньою інформацією, правоохоронні органи спочатку направили листи до Міністерства оборони, військових частин і банків із рекомендаціями припинити співпрацю з підприємством. Після того як це не дало результату, до процесу була залучена АРМА, яка звернулася безпосередньо до банків.

Співрозмовники наголошують, що агентство фактично використовується як інструмент для створення фінансових обмежень, які можуть призвести до зупинки компанії.

Раніше, як повідомляли "Українські новини", аналогічні звернення від правоохоронних органів у сфері економічної безпеки — БЕБ та ДБР — уже надсилалися до Міноборони, військових частин і банків, однак тоді вони не зупинили підприємство, хоча створили ризики зриву поставок для фронту.

Зараз, за інформацією джерел, йдеться про повторну спробу вплинути на діяльність виробника.

На цьому тлі The Economist звертає увагу на системні проблеми в українському оборонному секторі — непрозорі закупівлі, можливий фаворитизм, короткі контракти та затримки платежів.

Офіційної реакції від державних органів наразі немає.