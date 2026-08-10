Настя Каменских окончательно выбрала Россию и нажила еще больше врагов

Певицу разнесли за циничные видео о "переобувке"

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Украинская певица Настя Каменских, после начала полномасштабного вторжения России вместе с мужем Потапом перешла на украинский язык в публичном пространстве, официально вернулась к русскоязычному контенту. Артистка сама заявила об этом в своих соцсетях, чем вызвала волну возмущения среди украинцев. В комментариях Каменских даже призвали не возвращаться в Украину.

Недавно исполнительница опубликовала видео, в котором обыграла собственное предварительное заявление о том, что больше не будет говорить по-русски. В новом ролике Каменских фактически отвечает сама себе, давая понять, что все же продолжит общаться по-русски.

Не менее неоднозначно была воспринята и другая публикация певицы. Каменских написала, что готовится к съемкам документального фильма для Netflix о том, как она "переобулась". Таким образом, артистка, похоже, сама иронизирует над критикой своей языковой и публичной позиции.

После начала полномасштабной войны Каменских и Потап действительно начали активно использовать украинский язык в публичном пространстве. Впрочем, впоследствии позиция супругов по языковому вопросу стала меняться. В частности, в 2025 году во время концерта в США Каменских заявила со сцены, что для нее нет разницы, на каком языке петь.

Неважно, какого цвета твоя кожа. Неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык – это любовь. Это самое главное чувство в мире Настя Каменских

Тогда эти слова вызвали критику в Украине, которая третий год полномасштабной войны противостоит России. После этого Каменских постепенно начала отмежевываться от образа украиноязычной артистки.

Теперь ее последние видео восприняли как фактическое подтверждение того, что певица окончательно возвращается к русскому языку. Часть украинцев в комментариях заявила, что после этого не хочет видеть ее в Украине:

"А еще ты больше никогда не вернешься в Украину, потому что здесь тебе не рады"

"Единственное, что никогда больше ты не получишь, – любви украинцев. Все, тебя нет, Настя"

"Да в принципе и в Украину не возвращайтесь пожалуйста"

"Вы не переобулись, вы продались, это разные вещи"

"А ведь Вы не переобулись, Вы всегда была так неискренней"

В комментариях также упомянули совместное выступление Каменских и Потапа в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Тогда дуэт исполнил свои русскоязычные хиты, что также вызвало негодование среди части украинской аудитории.

"Так почему не на украинском все же? И почему опозорили Украину в Юрмале?" – спросили певицу в комментариях.

Напомним, что в Юрмале Потап и Настя Каменских заявили, когда вернутся в Киев. Ответ артистов оказался странным.