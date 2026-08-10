В это крошечное село недалеко от Украины ездят более 100 тыс. туристов в год: чем оно особенное

Здесь постоянно проживает всего 17 человек, а туристы съезжаются со всего мира

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Это село спряталось среди словацких гор, сохранило старинные деревянные дома и почти не изменилось за столетие. Влколинец считают одним из наиболее сохранившихся традиционных сел Центральной Европы, а с 1993 года оно входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас здесь постоянно живет около 17 человек, в то же время ежегодно это место посещают примерно 100 тысяч туристов.

Подробнее об этом уникальном поселке рассказало издание Le Figaro.

Относительно недалеко от Украины

Село, которое почти не изменилось за столетие

История Влколинца достигает не менее XIV века. Первое косвенное письменное упоминание о нем датируется 1376 годом, а первое прямое — 1461-м. Название села происходит от слова "волк", ведь когда-то в окрестных лесах было много этих хищников.

Главная особенность Влколинца – его деревянная застройка. Здесь сохранился цельный ансамбль традиционных горных домов, хозяйственных построек и других элементов народной архитектуры.

ЮНЕСКО называет Влколинец чрезвычайно хорошо сохранившимся поселением из 45 зданий. Это один из самых полных комплексов традиционных деревянных домов Центральной Европы. Особенно ценно то, что село сохранило не только отдельные старинные сооружения, но и традиционную планировку.

Большинство домов, которые можно увидеть сегодня, датируются XIX веком. Их строили на каменных фундаментах, а деревянные стены покрывали глиной и окрашивали в разные цвета. Благодаря этому улицы Влколинца выглядят очень узнаваемо.

Что посмотреть во Влколинце

Одним из самых известных построек села является деревянная колокольня, построенная еще в 1770 году. Также здесь есть церковь, построенная в 1875 году, старинная школа и деревянный колодец глубиной 13 метров, созданный в XIX веке.

Но больше всего поражает общая картина. Узкая улица проходит между разноцветными деревянными домами, за которыми начинаются зеленые склоны и леса. Окружающий ландшафт также является частью исторической ценности Влколинца: традиционные дома гармонично сочетаются с лугами, полями и горным рельефом.

Именно эта целостность и отличает Влколинец от обычного музея под открытым небом. Здесь сохранилась не отдельная достопримечательность, а целое традиционное поселение, веками существовавшее в своей природной среде.

В 1977 году Влколинец получил статус памятника народной архитектуры в Словакии. А 11 декабря 1993 года он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Организация признала село выдающимся примером традиционного сельского поселения Центральной Европы.

Здесь сохранилось целое традиционное поселение

Почему сюда едут туристы

Сегодня Влколинец является популярным туристическим местом в Словакии. Здесь можно прогуляться по историческим улицам, осмотреть традиционные дома и узнать больше о быте жителей горного региона.

Для посетителей также проводят экскурсии и мастер-классы, в частности, посвященные традиционным ремеслам — изготовлению народной одежды и плетению корзин.

Однако популярность имеет и обратную сторону. На территории села живет совсем немного людей, в то время как поток посетителей достигает около 100 тысяч в год. Часть жителей жалуется на утрату приватности и чрезмерное внимание туристов. Поэтому некоторые из них даже выступают за пересмотр статуса ЮНЕСКО. В то же время, местная администрация заявляет, что хочет решать проблему путем улучшения туристической инфраструктуры.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", вода как парное молоко и очереди за пончиками: Свитязь переживает настоящий туристический бум.