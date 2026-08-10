Ошибка, из-за которой полотенца начинают вонять после стирки: ее делают почти все

С этими правилами ваше белье всегда будет пахнуть свежестью

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Иногда свежевыстиранные полотенца очень быстро приобретают неприятный запах, даже если использовался качественный гель для стирки. Часто в этом виновата одна привычка.

"Телеграф" рассказывает, как избежать неприятного запаха полотенец после стирки. Многие люди не спешат сразу развесить белье, когда стирка завершена и оставляют ее в барабане стиралки на несколько часов.

Это большая ошибка, потому что во влажной ткани начинают быстро размножаться бактерии и грибки. Именно они и являются причиной затхлого запаха. Особенно важно не оставлять влажное белье в стиралке летом, когда температура воздуха выше.

Как ни странно, усугубляют проблему и кондиционеры для белья. Дело в том, что они создают на волокнах ткани пленку, которая удерживает влагу и создает благоприятные условия для микроорганизмов.

Как избежать неприятного запаха полотенец | Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Полотенца неприятно пахнут после стирки — как этого избежать

всегда развешивайте полотенца сушиться сразу после стирки

если это разрешено производителем стирайте их при температуре не ниже 60 градусов

не превышайте рекомендованную дозу кондиционера

складывайте полотенца в шкаф только после полного высыхания

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом способе вернуть полотенцам мягкость после стирки. Поможет обычная сода.