Ошибка, из-за которой полотенца начинают вонять после стирки: ее делают почти все
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С этими правилами ваше белье всегда будет пахнуть свежестью
Иногда свежевыстиранные полотенца очень быстро приобретают неприятный запах, даже если использовался качественный гель для стирки. Часто в этом виновата одна привычка.
"Телеграф" рассказывает, как избежать неприятного запаха полотенец после стирки. Многие люди не спешат сразу развесить белье, когда стирка завершена и оставляют ее в барабане стиралки на несколько часов.
Это большая ошибка, потому что во влажной ткани начинают быстро размножаться бактерии и грибки. Именно они и являются причиной затхлого запаха. Особенно важно не оставлять влажное белье в стиралке летом, когда температура воздуха выше.
Как ни странно, усугубляют проблему и кондиционеры для белья. Дело в том, что они создают на волокнах ткани пленку, которая удерживает влагу и создает благоприятные условия для микроорганизмов.
Полотенца неприятно пахнут после стирки — как этого избежать
- всегда развешивайте полотенца сушиться сразу после стирки
- если это разрешено производителем стирайте их при температуре не ниже 60 градусов
- не превышайте рекомендованную дозу кондиционера
- складывайте полотенца в шкаф только после полного высыхания
Ранее "Телеграф" рассказывал о простом способе вернуть полотенцам мягкость после стирки. Поможет обычная сода.