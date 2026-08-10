Целые бригады из КНДР завозят на оккупированный Донбасс. Что они там делают и как выглядят (фото и видео)

Их труд также используется в РФ

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На оккупированных территориях Донбасса не хватает рабочих рук, туда, возможно, завозят женские трудовые бригады из Северной Кореи. Их трудоустраивают и в России через аутсорсинговые компании на конвейеры, швейные фабрики, кухни и фермы.

Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, в РФ работницам из КНДР обещают платить 480 рублей в час (около 260 гривен). Прямых доказательств, что бригады северокореянок уже есть на оккупированных территориях, нет, но есть косвенные признаки.

Андрющенко добавил фото и видео таких бригад. Северные кореянки передвигаются строем и носят одинаковую одежду. У всех — одинаковые чемоданы и очень встревоженное выражение лиц.

По данным оккупационных чиновников, еще в 2924 году предприятиям в оккупированном Донбассе не хватало 36 тысяч человек. Покрыть дефицит решили путем квоты на 12 тысяч человек из Северной Кореи со специальностями швей и строителей.

Публично о планах привлечения рабочей силы из КНДР на оккупированный Донбасс еще в 2022 году публично говорил предатель Украины Денис Пушилин, которого россияне сделали так называемым "главой" оккупированных территорий Донецкой области. Тогда же посол РФ в Пхеньяне описывал модель обмена: северокорейцы отстраивают Донбасс, а оккупированные территории рассчитываются с КНДР углем и зерном.

В РФ в 2025 году открыто заработал коммерческий рынок таких бригад. Петербургская компания предлагала бизнесу по две тысячи северокорейских работниц в неделю для швейных производств, ферм и конвейеров.

В то же время на сайтах поиска работы появились вакансии переводчика корейского языка с привязкой к Донецку. Кроме того, присутствие северокорейского персонала в Мариуполе 2024 года подтверждали CNN.

Андрющенко предполагает, что северные корейцы на оккупированных территориях – вопрос не экономики, а мобилизационного ресурса. Если промышленные предприятия и аграрный сектор ТОТ переходят на импортируемую рабочую силу, это высвобождает местных для мобилизации.

Как выглядят женщины из КНДР

Уровень жизни в Северной Корее низкий, а питание – скудное. Поэтому обычно северокорейские женщины худощавы, среди них реже, чем в Южной Корее встречаются последствия избыточного потребления.

Выражение лиц жительниц КНДР чаще всего напряженное. Фото: Getty Images

Генетически это те же этнические корейцы, однако из-за суровых условий жизни и климата на лицах женщин из КНДР часто возникает румянец или следы пребывания на солнце.

На работе они носят униформу. Фото: Getty Images

Так выглядят северокорейские женщины. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живет Мариуполь в оккупации. С 2022 года город существенно изменился в худшую сторону, хотя оккупанты пытаются это всеми силами скрыть.