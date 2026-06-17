Откуда на самом деле бьет молния: ученый рассказал о главном обмане

Привычная нам картина молнии, который бьет из тучи в деревья или людей, на самом деле является оптическим обманом

Молнии, которые часто можно увидеть во время грозы, на самом деле бьют не с неба, а с земли. Дело в том, что заряженная земля притягивает к себе тучу и в момент из контакта выстреливает мощнейшим встречным током.

Об этом рассказал "Телеграфу" метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг. Он подробно объяснил, из каких невидимых глазу этапов состоит этот процесс и почему зрение нас обманывает.

Скорость (видимого разряда - ред.) близка к скорости света. Причем надо иметь в виду, что видимый разряд идет не от облака к земле, а от земли к облаку. То, что мы видим как удар — это обратный поток ионов и фотонов. Это происходит снизу вверх Виктор Шпиг метеоролог

Перед этим мощным взрывом из отрицательно заряженного облака к земле устремляется так называемый "ступенчатый лидер". Этот поток электронов движется со скоростью около 150 километров в секунду, нащупывая путь к положительно заряженной суше. Как только одна из его ветвей касается планеты, ток мгновенно взлетает до сотен килоампер, раскаляя воздух и создавая грохот грома.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о том, какую технику нужно отключать от розетки во время грозы.