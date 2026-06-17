Звідки насправді б’є блискавка: вчений розповів про головний обман

Звична нам картина блискавки, яка б’є з хмари на дерева чи людей, насправді є оптичним обманом

Блискавки, які часто можна побачити під час грози, насправді б’ють не з неба, а із землі. Справа в тому, що заряджена земля притягує до себе хмару і в момент з контакту вистрілює потужним зустрічним струмом.

Про це розповів "Телеграфу" метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпіг. Він докладно пояснив, з яких невидимих для ока етапів складається цей процес і чому зір нас обманює.

Швидкість (видимого розряду – ред.) близька до швидкості світла. Причому треба пам’ятати, що видимий розряд йде немає від хмари до землі, як від землі до хмари. Те, що ми бачимо як удар – це зворотний потік іонів та фотонів. Це відбувається знизу нагору Віктор Шпіг метеоролог

Перед цим потужним вибухом із негативно зарядженої хмари до землі спрямовується так званий "ступінчастий лідер". Цей потік електронів рухається зі швидкістю близько 150 кілометрів на секунду, намацуючи шлях до позитивно зарядженої суші. Як тільки одна з його гілок стосується планети, струм миттєво злітає до сотень кілоампер, розжарюючи повітря та створюючи гуркіт грому.

Раніше "Телеграф" вже розповідав про те, яку техніку потрібно відключати від розетки під час грози.