Молния бьет по карману: что нужно выдернуть из розетки, чтобы не остаться без техники

Под ударом могут оказаться не только компьютеры и телефоны

Гроза может показаться обычным летним явлением, но для вашей техники она порой становится настоящим испытанием. Один неверный шаг во время непогоды — и устройства, которыми вы пользуетесь каждый день, могут выйти из строя.

По данным экспертов из "Telia", чаще всего во время грозы страдают роутеры и другая техника, подключенная к сети. Хотя благодаря осведомленности пользователей количество случаев повреждений сократилось, риск все равно остается.

Специалисты советуют полностью отсоединять устройства от розетки, а не просто выключать их кнопкой. Это касается телевизоров, компьютеров, игровых консолей и роутеров. Для интернет-оборудования важно отсоединить кабель от телефонной или сетевой линии.

Следует защитить свой дом от грозы. Фото: ilmajaam

Среди дополнительных советов – использование защитных фильтров от перенапряжения, которые могут уменьшить риск повреждений, хотя и не гарантируют полной защиты во время сильной молнии. Также рекомендуется заранее зарядить смартфоны и павербанки, ведь во время непогоды могут возникать перебои с электричеством.

Эксперты отмечают: во время грозы безопасно пользоваться телефоном, планшетом или ноутбуком можно только в том случае, если они не подключены к зарядке и электросети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему во время грозы нельзя мыться и подходить к окну.