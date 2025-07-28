Укр

Каждая многоэтажка под угрозой? Действительно ли молния может убить и есть ли опасность в городах

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Действительно ли молния может убить Новость обновлена 28 июля 2025, 13:54
Действительно ли молния может убить. Фото Колаж "Телеграфа"

Молния – это электрический разряд между облаками или между облаком и землей

Почти каждое лето в Украине сопровождается периодическими сильными грозами, однако на фоне тревог и взрывов они очень пугают украинцев. Особенно молнии, которые могут даже убивать.

"Телеграф" расскажет, действительно ли молния может убить человека и где бьет чаще всего. Заметим, что существует несколько видов молний, и все они по-своему опасны.

Молнии различают не только по форме, происхождению и особенностям проявления, но и по типу взаимодействия поверхностей. Есть линейная, шаровая, плоская, четкая молния, а также редкие виды, такие как спрайты, джеты и огни Святого Эльма. Самой опасной считают молнию "туча-земля", когда разряд происходит между грозовым облаком и землей. А некоторые из этих видов, например, шаровая молния стали объектом легенд и мифов.

Может ли молния убить человека

Молния действительно может убить человека, но это случается довольно редко. По разным данным, примерно 90% людей выживают после удара молнией. Однако ее разряд наносит серьезные травмы и может вызвать смерть. Молния имеет высокое напряжение, которое может привести к остановке сердца, ожогам, повреждению нервной системы и другим травмам.

В основном удар молнией сравним с ударом током, но в разы сильнее. Во время этого инцидента человек может дышать, а сердце из-за перезаряда перестает биться. Сможет ли орган сам восстановить свои ритмы, зависит от степени удара и его силы.

Почему молния опасна:

  • Электрический разряд молнии вызывает сердечную аритмию, затем остановку дыхания и поражение внутренних органов.
  • Ожоги. Молния имеет высокую температуру и ее удар вызывает ожоги разной степени.
  • Механические повреждения. Удар молнии может привести к травмам от падения и т.д.

Где молния бьет чаще всего

Обычно молния бьет в высокие объекты и места скопления электричества. Поэтому у некоторых небоскребов и электростанций есть громоотводы, чтобы молнии не выводили их из строя. Часто молния ударяет в деревья, многоэтажки, башни, подъемные краны или даже горы. Именно из-за того, что молния "выбирает" самую высокую точку для удара, во время грозы нельзя находиться в море, на открытой местности и т.д.

Каких мест избегать во время грозы

  • Высокие и одиночные деревья. Довольно часто это дуб, тополь, сосна и ель.
  • Высокие здания и башни. Чем выше здание, тем больше вероятность, что в него ударит молния. Например, недавно она ударила в окно многоэтажки в Киеве.
Блёвка ударила в дом в Киеве
Блывка ударила в дом
  • Открытая местность. На открытом пространстве человек становится самой высокой точкой, притягивающей молнию.
  • Вблизи воды. Молния может поражать берега водоемов и находящихся поблизости людей.
  • Места с повышенной электрической активностью. Например, вблизи громоотводов или линий электропередач.

К слову, в Киевской области молния ударила в дерево. С места происшествия уже показали видео.

Что делать во время грозы

  • Спрятаться в помещении. Находиться на открытом пространстве нельзя, ищите место, которое может защитить.
  • Избегайте водоемов. Они могут не только принять на себя удар молнии, но и стать проводниками их разряда.
  • Избегать металлических предметов. Не следует прятаться от грозы под электрическим столбом.
  • Если вы на открытом пространстве. Не ложитесь на землю, вместо этого сядьте низко, соединив ноги, и опустите голову.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и почему образуется гром.

Теги:
#Ливень #Молния #Гроза