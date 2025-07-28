Каждая многоэтажка под угрозой? Действительно ли молния может убить и есть ли опасность в городах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Молния – это электрический разряд между облаками или между облаком и землей
Почти каждое лето в Украине сопровождается периодическими сильными грозами, однако на фоне тревог и взрывов они очень пугают украинцев. Особенно молнии, которые могут даже убивать.
"Телеграф" расскажет, действительно ли молния может убить человека и где бьет чаще всего. Заметим, что существует несколько видов молний, и все они по-своему опасны.
Молнии различают не только по форме, происхождению и особенностям проявления, но и по типу взаимодействия поверхностей. Есть линейная, шаровая, плоская, четкая молния, а также редкие виды, такие как спрайты, джеты и огни Святого Эльма. Самой опасной считают молнию "туча-земля", когда разряд происходит между грозовым облаком и землей. А некоторые из этих видов, например, шаровая молния стали объектом легенд и мифов.
Может ли молния убить человека
Молния действительно может убить человека, но это случается довольно редко. По разным данным, примерно 90% людей выживают после удара молнией. Однако ее разряд наносит серьезные травмы и может вызвать смерть. Молния имеет высокое напряжение, которое может привести к остановке сердца, ожогам, повреждению нервной системы и другим травмам.
В основном удар молнией сравним с ударом током, но в разы сильнее. Во время этого инцидента человек может дышать, а сердце из-за перезаряда перестает биться. Сможет ли орган сам восстановить свои ритмы, зависит от степени удара и его силы.
Почему молния опасна:
- Электрический разряд молнии вызывает сердечную аритмию, затем остановку дыхания и поражение внутренних органов.
- Ожоги. Молния имеет высокую температуру и ее удар вызывает ожоги разной степени.
- Механические повреждения. Удар молнии может привести к травмам от падения и т.д.
Где молния бьет чаще всего
Обычно молния бьет в высокие объекты и места скопления электричества. Поэтому у некоторых небоскребов и электростанций есть громоотводы, чтобы молнии не выводили их из строя. Часто молния ударяет в деревья, многоэтажки, башни, подъемные краны или даже горы. Именно из-за того, что молния "выбирает" самую высокую точку для удара, во время грозы нельзя находиться в море, на открытой местности и т.д.
Каких мест избегать во время грозы
- Высокие и одиночные деревья. Довольно часто это дуб, тополь, сосна и ель.
- Высокие здания и башни. Чем выше здание, тем больше вероятность, что в него ударит молния. Например, недавно она ударила в окно многоэтажки в Киеве.
- Открытая местность. На открытом пространстве человек становится самой высокой точкой, притягивающей молнию.
- Вблизи воды. Молния может поражать берега водоемов и находящихся поблизости людей.
- Места с повышенной электрической активностью. Например, вблизи громоотводов или линий электропередач.
К слову, в Киевской области молния ударила в дерево. С места происшествия уже показали видео.
Что делать во время грозы
- Спрятаться в помещении. Находиться на открытом пространстве нельзя, ищите место, которое может защитить.
- Избегайте водоемов. Они могут не только принять на себя удар молнии, но и стать проводниками их разряда.
- Избегать металлических предметов. Не следует прятаться от грозы под электрическим столбом.
- Если вы на открытом пространстве. Не ложитесь на землю, вместо этого сядьте низко, соединив ноги, и опустите голову.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как и почему образуется гром.