Каждая многоэтажка под угрозой? Действительно ли молния может убить и есть ли опасность в городах

Молния – это электрический разряд между облаками или между облаком и землей

Почти каждое лето в Украине сопровождается периодическими сильными грозами, однако на фоне тревог и взрывов они очень пугают украинцев. Особенно молнии, которые могут даже убивать.

"Телеграф" расскажет, действительно ли молния может убить человека и где бьет чаще всего. Заметим, что существует несколько видов молний, и все они по-своему опасны.

Молнии различают не только по форме, происхождению и особенностям проявления, но и по типу взаимодействия поверхностей. Есть линейная, шаровая, плоская, четкая молния, а также редкие виды, такие как спрайты, джеты и огни Святого Эльма. Самой опасной считают молнию "туча-земля", когда разряд происходит между грозовым облаком и землей. А некоторые из этих видов, например, шаровая молния стали объектом легенд и мифов.

Может ли молния убить человека

Молния действительно может убить человека, но это случается довольно редко. По разным данным, примерно 90% людей выживают после удара молнией. Однако ее разряд наносит серьезные травмы и может вызвать смерть. Молния имеет высокое напряжение, которое может привести к остановке сердца, ожогам, повреждению нервной системы и другим травмам.

В основном удар молнией сравним с ударом током, но в разы сильнее. Во время этого инцидента человек может дышать, а сердце из-за перезаряда перестает биться. Сможет ли орган сам восстановить свои ритмы, зависит от степени удара и его силы.

Почему молния опасна:

Электрический разряд молнии вызывает сердечную аритмию, затем остановку дыхания и поражение внутренних органов.

вызывает сердечную аритмию, затем остановку дыхания и поражение внутренних органов. Ожоги. Молния имеет высокую температуру и ее удар вызывает ожоги разной степени.

Молния имеет высокую температуру и ее удар вызывает ожоги разной степени. Механические повреждения. Удар молнии может привести к травмам от падения и т.д.

Где молния бьет чаще всего

Обычно молния бьет в высокие объекты и места скопления электричества. Поэтому у некоторых небоскребов и электростанций есть громоотводы, чтобы молнии не выводили их из строя. Часто молния ударяет в деревья, многоэтажки, башни, подъемные краны или даже горы. Именно из-за того, что молния "выбирает" самую высокую точку для удара, во время грозы нельзя находиться в море, на открытой местности и т.д.

Каких мест избегать во время грозы

Высокие и одиночные деревья. Довольно часто это дуб, тополь, сосна и ель.

Довольно часто это дуб, тополь, сосна и ель. Высокие здания и башни. Чем выше здание, тем больше вероятность, что в него ударит молния. Например, недавно она ударила в окно многоэтажки в Киеве.

Блывка ударила в дом

Открытая местность. На открытом пространстве человек становится самой высокой точкой, притягивающей молнию.

На открытом пространстве человек становится самой высокой точкой, притягивающей молнию. Вблизи воды. Молния может поражать берега водоемов и находящихся поблизости людей.

Молния может поражать берега водоемов и находящихся поблизости людей. Места с повышенной электрической активностью. Например, вблизи громоотводов или линий электропередач.

К слову, в Киевской области молния ударила в дерево. С места происшествия уже показали видео.

Что делать во время грозы

Спрятаться в помещении. Находиться на открытом пространстве нельзя, ищите место, которое может защитить.

Находиться на открытом пространстве нельзя, ищите место, которое может защитить. Избегайте водоемов. Они могут не только принять на себя удар молнии, но и стать проводниками их разряда.

Они могут не только принять на себя удар молнии, но и стать проводниками их разряда. Избегать металлических предметов. Не следует прятаться от грозы под электрическим столбом.

Не следует прятаться от грозы под электрическим столбом. Если вы на открытом пространстве. Не ложитесь на землю, вместо этого сядьте низко, соединив ноги, и опустите голову.

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