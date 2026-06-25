Онистрат поставил под сомнение показания, на которых построены обвинения против "Скели"

Офицер ВСУ Андрей Онистрат поставил под сомнение достоверность свидетельств одного из ключевых героев резонансной публикации о 425-м отдельном штурмовом полке "Скеля".

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, комментируя материал издания "Бабель".

По словам Онистрата, значительная часть обвинений в адрес подразделения базируется на показаниях человека, насчет объективности которого у него возникли серьезные сомнения.

"Я увидел, что он наркозависимый. И скажу так: когда в жизни попадается кто-то наркозависимый, с ними очень сложно любые отношения поддерживать. С алкашами тяжело, а с наркозависимыми реально очень тяжело", — сказал Онистрат.

Он отметил, что не имел возможности детально изучить биографию и опыт этого человека, однако считает, что при более тщательном анализе могут возникнуть дополнительные вопросы относительно его беспристрастности.

"Эта статья построена на выводах именно этого человека. К сожалению, у меня не было возможности позаниматься его предыдущими местами работы для того, чтобы составить объективную картину. Но боюсь, что при более детальном рассмотрении этого персонажа окажется, что он не очень объективный человек, который может говорить о происходящем в "Скеле", — заявил офицер.

Онистрат также обратил внимание на собственный опыт взаимодействия с подразделением.

"Моя дочь проходила практику именно в этом подразделении, будучи 17-летней девушкой, в тех условиях, которые описаны в статье. Соответственно, если бы там были какие-то правонарушения, то я бы о них точно знал", — сказал он.

В то же время военный подчеркнул, что пока нет возможности полностью проверить все обстоятельства, изложенные в материале.

"Такое у меня впечатление. У меня нет возможности это проверить, потому что это произошло достаточно быстро", — отметил Онистрат.

Кроме того, офицер сообщил, что после ознакомления с публикацией общался с человеком, который анализировал публичные выступления фигурантов истории.

"Я встретился с человеком, который производил обследование всех публичных выступлений, и у него впечатление, что это заказная история, которая часто финансируется со стороны ФСБ", — сказал он.

Напомним, материал о ситуации в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" был опубликован изданием "Бабель" и вызвал широкий общественный резонанс и дискуссии в военной среде.