Хватит вешать громоздкие зеркала: какие современные модели сделают вашу квартиру просторнее
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1012
Что выбрать для ванной, спальни, прихожей и гостиной
Зеркало перестало быть лишь практичным предметом — сегодня оно всё чаще становится частью дизайна интерьера. На смену громоздким моделям в тяжёлых декоративных рамах приходят лаконичные, асимметричные и крупноформатные варианты.
"Телеграф" расскажет, какие модели стоит рассмотреть, если хочется обновить интерьер без сложного ремонта.
Зеркала без рамы
Один из наиболее лаконичных вариантов — зеркало без видимой рамы. Оно не перегружает стену и легко вписывается в современные интерьеры.
Такой вариант особенно уместен в минималистических простанствах, ванных комнатах и прихожих, где важно сохранить ощущение воздушности.
Асимметрия вместо классических форм
Круглые и прямоугольные зеркала уже не единственный выбор. Дизайнеры используют волнистые, асимметричные и органичные силуэты.
Необычная форма позволяет сделать зеркало самостоятельным декоративным акцентом, даже если остальные элементы интерьера остаются максимально сдержанными.
Большие зеркала и тонкие рамы
Ещё один популярный приём — большие зеркала от пола до потолка. Они отражают свет и создают эффект большего пространства, что особенно актуально для небольших комнат.
Если совсем без рамы не хочется, можно выбрать модель с тонким металлическим обрамлением. Оно добавляет конструкции завершённости, но не создаёт ощущения массивности.
Подсветка и зеркальные панели
Для ванной, спальни или прихожей практичным решением может стать зеркало со встроенной подсветкой. Оно сочетает декоративную и функциональную роль.
А ещё зеркало можно превратить в часть оформления стены — например, использовать декоративные зеркальные панели или композицию из нескольких элементов.
Что выбрать в зависимости от интерьера:
- минимализм — зеркало без рамы;
- современный интерьер — асимметричная или волнистая форма;
- маленькая комната — большое зеркало от пола до потолка;
- ванная — модель с подсветкой;
- более классическое пространство — зеркало с тонкой металлической рамой;
- акцентная стена — декоративные зеркальные панели.
Массивная рама сама по себе не является "запрещённым" решением — всё зависит от стиля помещения. Однако если задача заключается именно в том, чтобы сделать интерьер современнее и визуально легче, лаконичные модели сейчас дают больше возможностей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем лучше заменить люстру.