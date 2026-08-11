Хватит вешать громоздкие зеркала: какие современные модели сделают вашу квартиру просторнее

Что выбрать для ванной, спальни, прихожей и гостиной

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Зеркало перестало быть лишь практичным предметом — сегодня оно всё чаще становится частью дизайна интерьера. На смену громоздким моделям в тяжёлых декоративных рамах приходят лаконичные, асимметричные и крупноформатные варианты.

"Телеграф" расскажет, какие модели стоит рассмотреть, если хочется обновить интерьер без сложного ремонта.

Зеркала без рамы

Один из наиболее лаконичных вариантов — зеркало без видимой рамы. Оно не перегружает стену и легко вписывается в современные интерьеры.

Такой вариант особенно уместен в минималистических простанствах, ванных комнатах и прихожих, где важно сохранить ощущение воздушности.

Зеркало без рамы. Фото: ИИ "Телеграф"

Асимметрия вместо классических форм

Круглые и прямоугольные зеркала уже не единственный выбор. Дизайнеры используют волнистые, асимметричные и органичные силуэты.

Необычная форма позволяет сделать зеркало самостоятельным декоративным акцентом, даже если остальные элементы интерьера остаются максимально сдержанными.

Асимметричное зеркало. Фото: ИИ "Телеграф"

Большие зеркала и тонкие рамы

Ещё один популярный приём — большие зеркала от пола до потолка. Они отражают свет и создают эффект большего пространства, что особенно актуально для небольших комнат.

Если совсем без рамы не хочется, можно выбрать модель с тонким металлическим обрамлением. Оно добавляет конструкции завершённости, но не создаёт ощущения массивности.

Большие зеркала и тонкие рамы. Фото: ИИ "Телеграф"

Подсветка и зеркальные панели

Для ванной, спальни или прихожей практичным решением может стать зеркало со встроенной подсветкой. Оно сочетает декоративную и функциональную роль.

А ещё зеркало можно превратить в часть оформления стены — например, использовать декоративные зеркальные панели или композицию из нескольких элементов.

Подсветка и зеркальные панели. Фото: ИИ "Телеграф"

Что выбрать в зависимости от интерьера:

минимализм — зеркало без рамы;

современный интерьер — асимметричная или волнистая форма;

маленькая комната — большое зеркало от пола до потолка;

ванная — модель с подсветкой;

более классическое пространство — зеркало с тонкой металлической рамой;

акцентная стена — декоративные зеркальные панели.

Что выбрать в зависимости от интерьера | Инфографика ИИ "Телеграф"

Массивная рама сама по себе не является "запрещённым" решением — всё зависит от стиля помещения. Однако если задача заключается именно в том, чтобы сделать интерьер современнее и визуально легче, лаконичные модели сейчас дают больше возможностей.

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