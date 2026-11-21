В аэропорту уже введены ограничения

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В Калининградской области России, граничащей с Польшей на юге и Литвой на севере и востоке, была объявлена воздушная тревога. Под звуки сирены раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщают российские СМИ. Пока информация о последствиях не поступала, но известно, что взрывы прогремели в Балтийске в районе порта.

Мониторы предполагают, что целью могла бы стать военно-морская инфраструктура Балтийского флота России. Очевидцы также утверждают, что слышали звуки дронов. В аэропорту Храброво в Калининграде введены временные ограничения.

Интересно, что первоначально местные власти заявили, что тревога в Калининградской области РФ была учебной, однако менее чем через час сирены завыли снова и была зафиксирована работа ПВО. В сети уже появилось видео из Балтийска, на одном из них видно, как после взрыва образовался столб дыма.

Кроме того, мониторы пишут, что жителям Калининградской области пришла рассылка о том, что "мобильный интернет может быть временно ограничен в целях безопасности". Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в Неманском районе сработала система оповещения "Беспилотная опасность". По его словам, она отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы.

В то же время волонтер Сергей Стерненко говорит, что в Балтийске Калининградской области есть поражение. Он также опубликовал фото и видео, на котором видна работа ПВО. По его данным, некоторые фото и видео из сети могут быть фейками, однако есть кадры, подтвердившие атаку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия отвечала на атаки Украины по Крымскому мосту.