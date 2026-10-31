Артем Рудиченко: пріоритет для бізнесу — здатність команди оперативно перебудувати процеси, зберігаючи керованість

Що допомагає бізнесу адаптуватися до змін на ринку

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Сильний продукт, налагоджені процеси та сучасний технологічний стек — але чи є ці аспекти вирішальним у гнучкості та адаптації компаній до швидких змін на ринку? Артем Рудиченко, CEO Slot City, поділився: передусім — здатність команди оперативно перебудувати процеси, зберігаючи керованість.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу в розділі "Інвестиції в Україні".

За словами Артема Рудиченка, очікування аудиторії формуються під впливом найкращого цифрового досвіду, який користувач отримує в різних сферах. Учорашній лідер за пів року може опинитися позаду невеликої команди, що реалізувала ідею швидше.

"Навіть самі підходи до створення продукту стали іншими, бо те, що раніше планували на роки, тепер збирають ітераціями за кілька тижнів. Тому замало покладатися лише на хороший продукт. Потрібна швидка адаптація", — ділиться CEO Slot City, додаючи: адаптивність не означає, що компанія має реагувати на кожен новий тренд і постійно змінювати внутрішні процеси без чіткого плану.

Водночас ключовою конкурентною перевагою Артем Рудиченко вважає спрацьовану команду, оцінюючи здатність швидко ухвалювати рішення як пріоритет:

"У Slot City, коли виникає потреба діяти швидко, команди злагоджено проходять шлях від рішення до реалізації. Другою за важливістю я вважаю відповідальність за загальний результат. Буває, що кожен бездоганно виконав свою частину роботи, а спільна справа все одно провалилася. Формально винних тут немає. Тому мені важливо, щоб у команді дивилися ширше за власну зону відповідальності й міряли успіх, окрім як обсягом закритих задач, ще й тим, чи довели справу до реального результату".

Також СЕО Slot City вважає важливою готовність переглядати власні рішення з метою покращення роботи: "Зріла команда сприймає це спокійно й не тримається за звичне до останнього".

За словами Артема Рудиченка, робота з даними сьогодні стала базовою навичкою для кожного в команді, коли раніше це визначалося справою аналітиків:

"Гіпотеза, підкріплена цифрами, у нас має більшу переконливість і швидше доходить до реалізації. Усі ці якості мало чого варті поодинці, якщо команди працюють ізольовано одна від одної. Продукт, маркетинг і розробка мають бачити одну спільну картину. Щойно всередині з'являється поділ на "ми" й "вони", між людьми виростає стіна, крізь яку вже не проходить жоден швидкий рух".

У Slot City технології штучного інтелекту розглядають як інструмент для посилення командної роботи. Водночас їхня ефективність залежить від здатності фахівців критично оцінювати результати, визначати пріоритети та перетворювати дані на конкретні продуктові рішення. Саме поєднання технологічних можливостей, професійного досвіду та взаємодії між командами допомагає компанії адаптуватися до змін без втрати стратегічного напряму.

"Алгоритми вже сьогодні можуть аналізувати великі масиви даних, знаходити закономірності та пропонувати рішення. Проте між отриманою відповіддю і реальним продуктовим рішенням залишається найважливіша ланка — людське судження", — підсумував він.