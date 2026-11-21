Сорвать наступление врага: бойцы ГУР ежедневно уничтожают пехоту и технику россиян на Запорожском направлении
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Российские войска не прекращают попыток занять новые территории Украины
Российская армия не прекращает попыток продвинуться на Запорожском направлении. Именно поэтому, чтобы лишить врага наступательного потенциала, спецподразделения ГУР ежедневно уничтожают живую силу и технику окупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Начальник ГУР Олег Иващенко подчеркнул, что Силы обороны дают отпор российским войскам всякий раз, когда те пытаются проводить активные действия.
Руководитель ГУР провел совещания с командирами спецподразделений, выполняющих задачи на Запорожском направлении. По результатам были определены приоритеты дальнейших действий, спланированы и согласованы боевые операции.
"Противник не оставляет попыток продвинуться на Запорожском направлении, но каждый раз получает жесткий отпор от Сил обороны Украины. Наши разведчики ежедневно уничтожают живую силу, технику и вооружение врага, ослабляя его наступательный потенциал", - отметил глава ГУР.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что важно не только отбивать атаки, но и лишать противника возможностей продолжать наступление. Для этого спецназовцы усиливают координацию между подразделениями военной разведки и другими составляющими Сил обороны.
"Каждый выполняет свои задачи, но все действуем по единому замыслу. Наша общая цель — сорвать наступательные планы врага и нанести ему максимальные потери", - отметил Олег Иващенко и выразил благодарность каждому и каждой, кто держит фронт на Запорожском направлении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия вербует детей, уклоняющих и патриотов для поджогов, диверсий и убийств, действуя якобы от имени СБУ и ГУР.