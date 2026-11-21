Российские войска не прекращают попыток занять новые территории Украины

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Российская армия не прекращает попыток продвинуться на Запорожском направлении. Именно поэтому, чтобы лишить врага наступательного потенциала, спецподразделения ГУР ежедневно уничтожают живую силу и технику окупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Начальник ГУР Олег Иващенко подчеркнул, что Силы обороны дают отпор российским войскам всякий раз, когда те пытаются проводить активные действия.

Руководитель ГУР провел совещания с командирами спецподразделений, выполняющих задачи на Запорожском направлении. По результатам были определены приоритеты дальнейших действий, спланированы и согласованы боевые операции.

"Противник не оставляет попыток продвинуться на Запорожском направлении, но каждый раз получает жесткий отпор от Сил обороны Украины. Наши разведчики ежедневно уничтожают живую силу, технику и вооружение врага, ослабляя его наступательный потенциал", - отметил глава ГУР.

По словам Иващенко, разведчики ежедневно ослабляют наступательный потенциал противника Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Генерал-лейтенант подчеркнул, что важно не только отбивать атаки, но и лишать противника возможностей продолжать наступление. Для этого спецназовцы усиливают координацию между подразделениями военной разведки и другими составляющими Сил обороны.

"Каждый выполняет свои задачи, но все действуем по единому замыслу. Наша общая цель — сорвать наступательные планы врага и нанести ему максимальные потери", - отметил Олег Иващенко и выразил благодарность каждому и каждой, кто держит фронт на Запорожском направлении.

Олег Иващенко. Фото gur.gov.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия вербует детей, уклоняющих и патриотов для поджогов, диверсий и убийств, действуя якобы от имени СБУ и ГУР.