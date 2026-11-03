Министр восстановления Калашник отчитался о программах предшественников вместо собственных — СМИ

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Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник во время отчета в Верховной Раде за первые 100 дней работы использовал преимущественно цифры и факты относительно достижений и планов своих предшественников на этом посту. Ряд озвученных проектов запущен до его назначения, а приведенные показатели не дают оснований говорить о существенном ускорении работ или качественных изменениях, пишет издание РБК-Украина.

В частности, издание обращает внимание, что большинство показателей, озвученных министром, почти не изменилось по сравнению с отчетом предыдущей команды ведомства. К примеру, по словам Калашника, на дорогах государственного значения отремонтировали почти 19 млн кв. м покрытия. В то же время еще 20 июля министерство отчитывалось о 18,1 млн кв. м. Почти неизменным осталось и количество проектов водоснабжения: 30 в отчете Калашника против 29 – в отчете предыдущей команды. Аналогичная ситуация с тепловой генерацией. По данным министра, в работе находятся 343 объекта распределенной генерации с совокупной проектной мощностью около 3,2 ГВт. Это суммарная мощность, на которую рассчитаны объекты, находящиеся на разных стадиях реализации. График предусматривает введение около 1,5 ГВт в ближайшие месяцы и 800 МВт – в первом квартале 2027 года. Для остальных примерно 0,9 ГВт конкретные сроки не названы.

Еще при предыдущем министре Алексее Кулебе был сформирован бюджет региональных "планов стойкости" — проектов по защите критической инфраструктуры. Речь идет о 67,6 млрд грн. Калашник подтвердил эту сумму и сообщил, что использовано около 70% средств. "От координатора такой масштабной программы логично было бы ожидать не только общего процента освоения, но и региональной картины: кто из исполнителей отстает, где возникают проблемы и что министерство делает для ускорения работ. … Общей картины выполнения планов, которая позволила бы оценить темпы работ в регионах и проблемные участки, в докладе не было", — сказано в материале.

Что касается защиты критической инфраструктуры. В сообщении по итогам выступления 30 октября министерство назвало 601 критический элемент – большие подстанции и объекты тепло- и водоснабжения. По словам Калашника, общий уровень выполнения работ составляет 72%, а бюджетное финансирование составило 47 млрд грн. Это общий уровень выполнения работ, а не доля уже полностью защищенных объектов. По состоянию на конец октября построено всего 109 защитных сооружений, еще 134 планируют завершить в ноябре, а 197 – в декабре. По оценке министра, для завершения начатых работ и строительства следующей очереди защиты необходимо дополнительно еще около 60 млрд грн.

По мнению авторов, министр так и не дал ответа на ключевые вопросы: ускорилось ли строительство защиты при новом руководстве, насколько критическая инфраструктура реально готова к новым атакам и что именно изменилось в организации этой работы.

К перечню достижений в области инфраструктуры министр добавил проекты, запланированные задолго до его каденции. Например, открытие пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией" на границе с Румынией, финансирование пограничной инфраструктуры на средства Европейского инвестиционного банка, закупка пассажирских вагонов, проект по финансированию закупки новых локомотивов за счет ЕБРР. Новые решения не были предложены в области морских перевозок после перехода большей части грузопотока из портов Большой Одессы в устье Дуная. "Как заметили народные депутаты, трасса Одесса – Рени, которая обеспечивает сухопутное сообщение с бессарабской частью Одесчины, имеет критические "узкие" места. В частности, мост на 139-м километре работает в реверсном режиме. По словам министра, на объекте до сих пор не выбрали подрядчика, а работы планируют профинансировать из средств на текущее содержание", — добавляет издание.

Авторы отмечают, что большинство новых проектов, предложенных командой Калашника, – это не результат заблаговременного планирования, а реакция на проблемы, которые уже нуждаются в срочном решении. Например, экспериментальный проект по ускоренному строительству комбинированных водных переправ и подъездов к ним (в общей сложности планируют обустроить более 20 таких переходов) по упрощенному порядку. Фактически это вынужденный ответ на удары по мостам и угрозы транспортному сообщению, а не часть заранее подготовленной стратегии, говорится в статье.

Так же реактивным является решение упростить для Укрзализныци процедуры аренды локомотивов, закупки запчастей и сопутствующих услуг. Оно должно помочь быстрее реагировать на дефицит тягового подвижного состава после российских атак, но само по себе не решает проблему его нехватки. Между тем грантовое финансирование на приобретение локомотивов еще финализируют, а помощь партнеров остается на этапе договоренностей.

Еще один пример – пилотный проект сообщения "поезд + автобус" в Сумы и Лозовую. Это временный способ доставлять пассажиров в населенные пункты вблизи зон повышенной опасности, а не системное решение для организации перевозок в прифронтовых регионах. Все эти шаги могут быть нужны и оправданны в условиях войны. Однако они скорее свидетельствуют о реагировании на уже существующие угрозы, чем о появлении собственной долгосрочной стратегии министерства.