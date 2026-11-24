Ошибки при переключении передач тоже приводят к ремонту

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Чаще всего в веломастерскую обращаются с проколотыми или повреждёнными камерами. Более серьёзные поломки случаются после популярной у подростков езды на заднем колесе.

О том, с чем велосипедисты обращаются в мастерскую, продавец-консультант магазина "Вело+" в Полтаве Денис Карпенко рассказал в интервью "Телеграфу". Детальнее читайте в материале "Как подготовить велосипед к зиме и не "убить" самокат на балконе: секреты ухода от мастера" .

Почему повреждаются камеры

Камеру прокалывают острые предметы на дороге. Но повредить её можно и без прокола покрышки: если колесо слабо накачано, при ударе о край ямы или бордюр камеру может зажать между покрышкой и ободом.

Для мелкого ремонта в дороге Карпенко советует возить с собой велоаптечку с заплатками, клеем и наждачной бумагой. Из инструментов пригодится мультитул с шестигранниками, плоской и крестовой отвёртками.

Что ломается после трюков на заднем колесе

"Среди подростков очень популярен стант-райдинг – трюковая езда на заднем колесе. Это часто приводит к серьёзным поломкам: гнутся обода, ломаются оси втулок, выходит из строя рулевое управление, рвутся цепи", – рассказал Карпенко.

Денис Карпенко

На подростковых велосипедах также часто приходится ремонтировать тормоза и детали привода. Одна из ошибок при переключении передач – сразу после смены передачи изо всех сил давить на педали. От такой нагрузки, по словам Карпенко, гнутся переключатели и звёздочки на заднем колесе. Он советует переключаться на небольшом ходу, пока педали вращаются медленно.

Сколько стоит ремонт

"Средний чек за ремонт – полторы-две тысячи гривен. Иногда – меньше. Ремонт переключателя скоростей, скажем, стоит в среднем 700–800 гривен", – сказал Карпенко.

Рост цен Карпенко связывает с войной, из-за которой возникли проблемы с топливом и поставками запчастей.