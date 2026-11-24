Консорциум выиграл три лота на поставку продуктов питания в шесть областей

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Согласно предложению консорциума "Постач Тайм", суточный комплект питания в 2027 году будет стоить 174 грн на одного военнослужащего. Для большинства базовых продуктов в каталоге победитель торгов указал максимальные цены, разрешенные Агентством оборонных закупок (АОЗ).

"Телеграф" сопоставил цены из каталога с оптовыми расценками в накладных, которые консорциум подал на торги. Из стоимости суточного комплекта 29 грн составляет НДС.

Подробнее в материале: "Питание для армии: как новичок из семьи "яиц по 17 грн" забирает подряды на 5,6 млрд грн"

Какие продукты оценили по максимальной цене

АОЗ устанавливает предельную цену отдельно для каждого продукта. "Постач Тайм" оценил по этому пределу ряд позиций из категорий мяса, молочных продуктов, бакалеи и овощей. Воинские части будут заказывать продукты из каталога в пределах стоимости суточного комплекта.

Килограмм капусты в каталоге стоит 21,1 грн, а в накладной – 13 грн. Разница – 62,3%. Морковь оценили в 16 грн за килограмм в каталоге и в 11,8 грн в накладной – на 35,6% меньше.

Для двух позиций картофеля консорциум указал максимально допустимые цены: 17 грн за килограмм позднего и 35 грн за килограмм раннего. В накладной № 465 за октябрь 2026 года осенний картофель урожая того же года стоил консорциуму 11 грн за килограмм с НДС.

Расходная накладная: манипуляции с ценами на картофель Источник: Скриншот

Сколько стоили яйца, свинина и масло в накладных

В накладной от 28 октября 2026 года указано, что "Постач Тайм" покупал яйца категории С0 у ООО "Агро Фарм Груп" по 3,6 грн за штуку с НДС. В каталоге для военных яйца первого сорта оценили в 6,6 грн за штуку, а высшего – в 6,9 грн. Это на 83,3–91,7% дороже, чем в накладной.

Цены, по которым консорциум "Постач Тайм" закупал яйца и планирует продавать Источник: Скриншот

Охлажденную свиную лопатку без кости консорциум покупал у своего главного учредителя, ООО "Мит Микс", по 160,02 грн за килограмм с НДС. В каталоге эта же позиция стоит 228 грн за килограмм – на 42,5% дороже. Согласно оптовым документам, подсолнечное масло стоило 66 грн за килограмм с НДС, а рафинированное масло в каталоге – 91 грн за килограмм.

Цены, по которым консорциум "Постач Тайм" закупал свинину и планирует продавать Источник: Скриншот

По договору с "Мит Микс" от 25 октября 2026 года цена товара уже включала тару, упаковку, маркировку и доставку на склад консорциума. Сформированные заказы со своих складов в воинские части или определенные пункты передачи должен развозить сам "Постач Тайм".

На какую сумму консорциум выиграл торги

В первом тендере в Prozorro консорциум выиграл лот на 2,57 млрд грн для Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областей. Во втором тендере в Prozorro он победил в лотах для Житомирской области на 1,31 млрд грн и Черниговской – на 1,75 млрд грн.

По трем лотам предложения победителя были на 232,29 млн грн ниже ожидаемой стоимости заказчика. Во второй половине ноября 2026 года договоры еще ждали подписания.

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