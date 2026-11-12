Политическая операция, а не борьба с коррупцией, — эксперт оценил первые шесть месяцев "дела Ермака"

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10 ноября Ермаку снова ослабили меру пресечения. По сообщению САП, ему разрешили передвигаться по всей Украине, написал в своем Facebook политический эксперт Олег Постернак.

"А вчера была круглая дата — полгода после подозрения Ермаку. И что имеем? Громких обвинений НАБУ хватило на отставку, а на приговор нет.

Почти год назад, 28 ноября, НАБУ провело обыски у руководителя ОП. В тот же день Ермак лишился должности. Причем к моменту увольнения даже подозрения не было.

Только спустя пять с половиной месяцев, 11 мая этого года, НАБУ объявило ему подозрение. Далее последовали арест, залог, освобождение из СИЗО, постепенное смягчение ограничений и снятие электронного браслета. Теперь еще и свобода передвижения по всей стране. То есть не то, что вина в суде до сих пор не доказана, все идет дальше к снятию с бывшего руководителя ОП любых ограничений.

Возникают закономерные вопросы: действительно ли было преступление или фейковыми обвинениями просто "сбили" Ермака с должности.

Кстати, буквально позавчера была годовщина "Мидаса", и эксперты справедливо спросили: где же приговоры? А нету, более того, в СИЗО не осталось ни одного фигуранта дела. Да и Андрею Борисовичу, в честь годовщины, очевидно, вернули еще больше свободы.

Все эти истории подсвечивают очень серьезную вещь: НАБУ сейчас больше о политике, чем об антикоре. Руками Бюро громкие уголовные обвинения регулярно используются в качестве инструмента политической борьбы. Вопрос только: в чьих интересах?» — заметил эксперт.