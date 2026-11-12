Політична операція, а не боротьба з корупцією, — експерт оцінив перші шість місяців "справи Єрмака"

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10 листопада Єрмаку знову послабили запобіжний захід. За повідомленням САП, йому дозволили пересуватися межами всієї України, написав у своєму Facebook політичний експерт Олег Постернак.

"А вчора була кругла дата — пів року після підозри Єрмаку. І що маємо? Гучних звинувачень НАБУ вистачило на відставку, а на вирок ні.

Майже рік тому, 28 листопада, НАБУ провело обшуки у тодішнього керівника ОП. Того ж дня Єрмак втратив посаду. Причому на момент звільнення навіть підозри не було.

Лише через п'ять з половиною місяців, 11 травня цього року, НАБУ оголосило йому підозру. Далі були арешт, застава, звільнення із СІЗО, поступове пом'якшення обмежень і зняття електронного браслета. Тепер ще й свобода пересування по всій країні. Тобто не те, що вина в суді досі не доведена все йде далі до зняття з колишнього керівника ОП будь-яких обмежень.

Виникають закономірні питання: чи справді був злочин, чи фейковими звинуваченнями просто "збили" Єрмака з посади.

До речі, буквально позавчора була річниця "Мідаса", і експерти справедливо запитали: де ж вироки? А нема, більш того в СІЗО не лишилося жодного фігуранта справи. Ну і Андрію Борисовичу, на честь річниці, очевидно, повернули ще більше свободи.

Всі ці історії підсвічують дуже серйозну річ: НАБУ зараз більше про політику, ніж про антикор. Руками Бюро гучні кримінальні звинувачення регулярно використовуються як інструмент політичної боротьби. Питання лише: в чиїх інтересах?" — зауважив експерт.