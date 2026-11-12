Без дома, но в безопасности: как сложилась судьба жителей Олешек после спасения из оккупации

Среди спасенных есть семьи, чье жилье было разрушено

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Эвакуированные из оккупированных Олешек в Херсонской области заканчивают лечение и переезжают к родным или во временное жилье. 11 ноября вторая группа выписанных из больниц людей прибыла на Буковину, Волынь и Закарпатье.

О дальнейшем расселении жителей города рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. На вокзалах в трех областях их встретили региональные представители омбудсмена, которые помогают организовать переезд и обустройство.

Где селятся эвакуированные семьи

На Буковину приехали сын с женой, которые выехали из Олешек. Там они впервые за 2 года встретились с матерью: все это время она жила на подконтрольной Украине территории, а супруги оставались в оккупации.

На Волыни будет обустраиваться другая супружеская пара, чей дом в Олешках разрушен. Муж и жена будут жить в месте временного проживания в Нововолынской общине. С поселением им помогают община и благотворители.

В Закарпатье прибыли 2 семьи пожилых людей и еще один мужчина. Для них подготовили место временного проживания для внутренне перемещенных лиц в Среднянской общине. При размещении учитывают потребности новоприбывших.

Какую помощь оказали после эвакуации

Помощь жителям Олешек начали оказывать еще в больницах. Там они получили телефоны, одежду и средства гигиены. Параллельно с лечением им оформляли документы и доступ к социальной поддержке.

"Им оформили паспорта, идентификационные коды, банковские карты, справки ВПЛ и выплаты на проживание. Также люди получили финансовую, медицинскую, социальную и психологическую поддержку", – пояснил Лубинец.

Для тех, у кого нет возможности поселиться у родственников, подбирают временное жилье. Отдельно прорабатывают вопрос ухода за маломобильными людьми. Сопровождение эвакуированных продолжается и после выписки, чтобы они получали необходимую помощь во время обустройства на новом месте.

Как сообщал "Телеграф", Лубинец рассказывал, что часть жителей оккупированных Олешек решила остаться в городе. Тем, кто не выехал, передали гуманитарную помощь.