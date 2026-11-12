Укр

Без дома, но в безопасности: как сложилась судьба жителей Олешек после спасения из оккупации

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
После выписки их сопровождают во время переезда на новое место Новость обновлена 12 ноября 2026, 11:59
После выписки их сопровождают во время переезда на новое место. Фото t.me/dmytro_lubinetzs

Среди спасенных есть семьи, чье жилье было разрушено

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Эвакуированные из оккупированных Олешек в Херсонской области заканчивают лечение и переезжают к родным или во временное жилье. 11 ноября вторая группа выписанных из больниц людей прибыла на Буковину, Волынь и Закарпатье.

О дальнейшем расселении жителей города рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. На вокзалах в трех областях их встретили региональные представители омбудсмена, которые помогают организовать переезд и обустройство.

Где селятся эвакуированные семьи

На Буковину приехали сын с женой, которые выехали из Олешек. Там они впервые за 2 года встретились с матерью: все это время она жила на подконтрольной Украине территории, а супруги оставались в оккупации.

На Волыни будет обустраиваться другая супружеская пара, чей дом в Олешках разрушен. Муж и жена будут жить в месте временного проживания в Нововолынской общине. С поселением им помогают община и благотворители.

В Закарпатье прибыли 2 семьи пожилых людей и еще один мужчина. Для них подготовили место временного проживания для внутренне перемещенных лиц в Среднянской общине. При размещении учитывают потребности новоприбывших.

Какую помощь оказали после эвакуации

Помощь жителям Олешек начали оказывать еще в больницах. Там они получили телефоны, одежду и средства гигиены. Параллельно с лечением им оформляли документы и доступ к социальной поддержке.

"Им оформили паспорта, идентификационные коды, банковские карты, справки ВПЛ и выплаты на проживание. Также люди получили финансовую, медицинскую, социальную и психологическую поддержку", – пояснил Лубинец.

Для тех, у кого нет возможности поселиться у родственников, подбирают временное жилье. Отдельно прорабатывают вопрос ухода за маломобильными людьми. Сопровождение эвакуированных продолжается и после выписки, чтобы они получали необходимую помощь во время обустройства на новом месте.

Как сообщал "Телеграф", Лубинец рассказывал, что часть жителей оккупированных Олешек решила остаться в городе. Тем, кто не выехал, передали гуманитарную помощь.

Теги:
#Херсонская область #Дмитрий Лубинец #Алешки