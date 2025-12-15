Город с отважным названием и непростой историей: почему Смела в Черкасской области так называется

Промышленный центр в Черкасской области сегодня является важным транспортным узлом и символом украинского мужества.

Смела – город в Черкасской области, расположенный на берегу реки Тясмин, притоки Днепра. От областного центра его отделяет около 25 километров по дорогам, от Киева – примерно 200.

Это промышленный центр с населением более 65 тысяч человек, крупнейший железнодорожный узел региона и место с уникальной историей, закодированной в самом названии. Именно об этом "Телеграф" расскажет поподробнее.

Легенда, ставшая именем города

Происхождение названия Смела уходит корнями в древнюю легенду о бесстрашной девушке, совершившей подвиг ради победы над врагом. Согласно преданию, она провела казацкое войско через непроходимое болото в тыл противника, что решило судьбу битвы. Девушка погибла в бою, так и не назвав своего имени.

Удивленные ее отвагой, казаки решили увековечить память о героине, назвав ее Смелой – от слова "смелая". Городок над Тясмином также получил это имя, превратив историю личной жертвенности в символ целой общины.

Памятник Смеле

Этот образ крепко закрепился в городской идентичности. На гербе Смелы изображена именно эта легендарная героиня, что превратило древний перевод в визуальный код города. Местные краеведы говорят о "гене смелости", унаследованном жителями от их символической предтечи.

От казацкого городка до промышленного центра

Официальной датой основания Смелы считается 1542 год, когда на месте хутора Яцково-Тясмино возникло поселение. Археологические находки свидетельствуют о значительно древнем освоении этих земель – здесь обнаружены городища и курганы каменных и бронзовых времен.

В XVII веке Смела была сотенным городком Чигиринского полка Гетманщины. Впоследствии она оказалась во власти Речи Посполитой и польских магнатов Любомирских. После второго раздела Польши 1793 город вошел в состав Российской империи.

Бюст Богдана Хмельницкого

Настоящий промышленный расцвет начался в XIX веке, когда Смела перешла в семью Бобринских. Они построили здесь мощные сахарный и рафинадный заводы, ставшие основой экономики города. Во второй половине XIX века появляются кирпичные, кожевенные и винокуренные заводы, мельницы, производство керосина.

Ключевым событием стал 1876 год, когда через город проложили железную дорогу Фастов-Знаменка со станцией Бобринской (ныне узел имени Тараса Шевченко). Это закрепило за Смелой статус важного транспортного хаба региона.

Станция им. Тараса Шевченко сегодня

ХХ век: испытание и восстановление

В начале прошлого века Смела была динамичным городом с населением около 20 тысяч человек, десятками предприятий и учебных заведений. В 1920-х годах поселение официально получило статус города.

Однако ХХ век принес и страшные испытания. Голодомор 1932-1933 годов не обошел Смелое, а во время немецкой оккупации здесь было уничтожено около 25 тысяч человек.

Стелла города Смела, въезд со стороны Черкасс

В послевоенные десятилетия город восстанавливался как мощный промышленный центр. Построили радиоприборный завод, расширили жилые массивы, модернизировали инфраструктуру. После распада СССР промышленность в 90-х сократилась примерно на 70%, но часть предприятий смогла адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Современная Смела

Сегодня экономика города базируется на машиностроении, электромеханике, приборостроении и производстве пищевой и медицинской продукции. Здесь работают Смелянский электромеханический завод, предприятие "Оризон-Навигация", производственные мощности "Славны" и завод объемного мороженого Le Jour.

Предприятие "Оризон-Навигация"

Станция имени Тараса Шевченко остается крупнейшим железнодорожным узлом Черкасской области. Через город проходит важная автомагистраль Черкассы – Умань – Гайсин – Брацлав.

Наследие мужества

Название Смела стало больше, чем просто географической отметкой. Она превратилась в обещание и вызов одновременно – жить согласно имени, которое носит город.

От казацких времен из-за освободительной борьбы прошлого века до современности смеляне воспринимают свое название как часть коллективной идентичности, символ готовности защищать свободу и достоинство. А легенда о безымянной героине, пожертвовавшей собой ради победы, продолжает вдохновлять новые поколения жителей города на Тясмине.

