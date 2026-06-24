Вода как парное молоко и очереди за пончиками: Свитязь переживает настоящий туристический бум

Едва ли не главная особенность Шацких озер — легендарные пончики

Этим летом озеро Свитязь на Волыни снова стало одним из популярнейших мест отдыха в Украине. Несмотря на то, что июнь долго не радовался жарой, с приходом теплых дней курорт буквально ожил. На пляжах людно даже в будни, а в выходные, по словам отдыхающих, найти свободное место бывает непросто.

Туристы приезжают в Свитязь из разных уголков страны — от Волыни и Львовщины до Киева и Сумщины. Для многих это уже многолетняя традиция, а другие открывают для себя самое большое и глубочайшее озеро Украины впервые. Об этом рассказали в репортаже "Конкурент Волынь".

Одним из главных преимуществ Свитяза отдыхающие называют чрезвычайно теплую воду и пологий вход в водоем. Именно поэтому курорт особенно любят семьи с детьми. Родители говорят, что малыши здесь комфортно купаться, а взрослые могут спокойно наслаждаться отдыхом.

Пляж озера Свитязь. Фото: корреспондентка "Телеграфа"

Помимо пляжного релакса, туристам предлагают немало активностей. Гости катаются на катамаранах и велосипедах, посещают аттракционы, занимаются рыбалкой или просто ходят по набережной.

Пляж озера Свитязь. Фото: корреспондентка "Телеграфа"

Не меньшей популярностью пользуются и местные гастрономические изюминки. Многие туристы признаются, что приезжают сюда не только за озером, но и за знаменитыми светяжскими пончиками, которые уже давно стали символом курорта.

Светяжные пончики. Фото: vsn.ua

Особенно ценят отдых на Свитязе люди, живущие в регионах, регулярно страдающих от российских обстрелов. Для многих семей поездка в озеро стала возможностью хотя бы на несколько дней отвлечься от тревог и восстановить силы. "Немножко психологически отдохнуть для души", — именно так объясняет свой приезд туристка из Сумщины, которая в этом году выбрала Волынь для летнего отпуска.

Озеро Свитязь. Фото: journeys6senses.com

Отдыхающие отмечают не только чистую воду и природу, но и особую атмосферу Шацких озер. Многие говорят о спокойствии, живописных пейзажах и ощущениях настоящего летнего отдыха, которого в последние годы так не хватает украинцам.

Озеро Свитязь. Фото: journeys6senses.com

Также отдыхающие отмечают, что если в обычный будний день на пляже людно, то по выходным здесь "негде яблоку упасть". Однако на пляже места хватает всем — кто загорает на песке, кто прячется от солнца под зонтиками, а кто отправляется исследовать окрестности на велосипеде.

Пляж озера Свитязь. Фото: корреспондентка "Телеграфа"

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