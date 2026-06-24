Вода як парне молоко і черги за пончиками: Світязь переживає справжній туристичний бум

Чи не головна особливість Шацьких озер — легендарні пончики

Цього літа озеро Світязь на Волині знову стало одним із найпопулярніших місць відпочинку в Україні. Попри те, що червень довго не тішив спекою, із приходом теплих днів курорт буквально ожив. На пляжах людно навіть у будні, а на вихідних, за словами відпочивальників, знайти вільне місце буває непросто.

Туристи приїжджають на Світязь з різних куточків країни — від Волині та Львівщини до Києва і Сумщини. Для багатьох це вже багаторічна традиція, інші ж відкривають для себе найбільше та найглибше озеро України вперше. Про це розповіли у репортажі "Конкурент Волинь".

Однією з головних переваг Світязя відпочивальники називають надзвичайно теплу воду та пологий вхід у водойму. Саме тому курорт особливо полюбляють сім'ї з дітьми. Батьки кажуть, що малечі тут комфортно купатися, а дорослі можуть спокійно насолоджуватися відпочинком.

Пляж озера Світязь. Фото: кореспондентка "Телеграфу"

Крім пляжного релаксу, туристам пропонують чимало активностей. Гості катаються на катамаранах і велосипедах, відвідують атракціони, займаються риболовлею або просто прогулюються набережною.

Пляж озера Світязь. Фото: кореспондентка "Телеграфу"

Не меншою популярністю користуються й місцеві гастрономічні "родзинки". Чимало туристів зізнаються, що приїжджають сюди не лише за озером, а й за знаменитими світязькими пончиками, які вже давно стали символом курорту.

Світязькі пончики. Фото: vsn.ua

Особливо цінують відпочинок на Світязі люди, які живуть у регіонах, що регулярно потерпають від російських обстрілів. Для багатьох родин поїздка до озера стала можливістю хоча б на кілька днів відволіктися від тривог і відновити сили. "Трошки психологічно відпочити для душі", — саме так пояснюює свій приїзд туристка із Сумщини, яка цього року обрала Волинь для літньої відпустки.

Озеро Світязь. Фото: journeys6senses.com

Відпочивальники відзначають не лише чисту воду та природу, а й особливу атмосферу Шацьких озер. Багато хто говорить про спокій, мальовничі краєвиди та відчуття справжнього літнього відпочинку, якого останніми роками так бракує українцям.

Озеро Світязь. Фото: journeys6senses.com

Також відпочивальники зазначають, що якщо у звичайний будній день на пляжі людно, то у вихідні тут "ніде яблуку впасти". Проте на пляжі місця вистачає всім — хтось засмагає на піску, хтось ховається від сонця під парасольками, а хтось вирушає досліджувати околиці на велосипеді.

Пляж озера Світязь. Фото: кореспондентка "Телеграфу"

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