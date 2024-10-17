Была старше на 10 лет и родила ему сына: что известно о бывшей девушке погибшего экс-солиста One Direction Лиама Пейна

Они были вместе около трех лет, но не были женаты официально

В среду, 16 октября, стало известно о гибели бывшего участника британской группы One Direction Лиама Пейна. Артисту был всего 31 год, когда он выпал из окна отеля в Буэнос-Айресе. Возможно это было самоубийство под влиянием наркотических препаратов или алкоголя.

Лиам Пейн. Фото: Getty Images

Как пишут в СМИ, за день до смерти Лиам Пейн опубликовал в соцсети жизнерадостное видео, на котором позировал со своей девушкой Кейт Кэссиди. Они делились планами, говорили о том, что будут вместе кататься на лошадях и играть в поло. Однако уже спустя несколько часов музыкант устроил дебош в отеле, а потом и вовсе выпал из балкона третьего этажа и разбился на смерть.

Лиам Пейн. Фото: Getty Images

Оказалось, что у Лиама Пейна остался маленький сын и бывшая возлюбленная — мать этого ребенка — Шерил Коул, с которой он поддерживал теплые отношения.

Известно, что Лиам и Шерил встречались в период с 2015 по 2018 год, а в 2017 году у них родился сын Беар Грей Пейн, сейчас малышу уже 7 лет. Как рассказывал Пейн, в какой-то мере именно появление сына разрушило его отношения с Шерил Коул, ведь когда родился ребенок, он был совсем молодым и не был готов к отцовству.

Лиам Пейн и Шерил Коул. Фото: Getty Images

Отметим, что Шерил Коул на 10 лет старше Лиама Пейна. Она известная британская певица, автор песен, танцовщица, актриса, модель. Шерил также считается иконой стиля", появляясь на обложках британского Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и тд. Также она была судьей на британском шоу The X Factor. Кроме того, Шерил Коул пишет книги и была лицом известных мировых брендов.

Лиам Пейн и Шерил Коул. Фото: Getty Images

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