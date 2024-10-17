Була старша на 10 років і народила йому сина: що відомо про колишню дівчину загиблого екссоліста One Direction Ліама Пейна

Вони були разом близько трьох років, але не були одружені офіційно

У середу, 16 жовтня, стало відомо про загибель колишнього учасника британського гурту One Direction Ліама Пейна. Артисту був лише 31 рік, коли він випав із вікна готелю у Буенос-Айресі. Можливо, це було самогубство під впливом наркотичних препаратів або алкоголю.

Ліам Пейн. Фото: Getty Images

Як пишуть у ЗМІ, за день до смерті Ліам Пейн опублікував у соцмережі життєрадісне відео, на якому позував зі своєю дівчиною Кейт Кессіді. Вони ділилися планами, говорили про те, що кататимуться на конях і гратимуть у поло. Проте вже через кілька годин музикант влаштував дебош у готелі, а потім і зовсім випав з балкона третього поверху і розбився на смерть.

Ліам Пейн. Фото: Getty Images

Виявилося, що в Ліама Пейна залишився маленький син і колишня дівчина — мати цієї дитини — Шеріл Коул, з якою він підтримував теплі стосунки.

Відомо, що Ліам та Шеріл зустрічалися в період з 2015 по 2018 рік, а у 2017 році у них народився син Беар Грей Пейн, зараз малюкові вже 7 років. Як розповідав Пейн, певною мірою саме поява сина зруйнувала його стосунки з Шеріл Коул, адже коли народилася дитина, він був зовсім молодою і не був готовий до батьківства.

Ліам Пейн та Шеріл Коул. Фото: Getty Images

Зазначимо, що Шеріл Коул на 10 років старша за Ліама Пейна. Вона відома британська співачка, авторка пісень, танцівниця, актриса, модель. Шеріл також вважається "іконою стилю", з’являся на обкладинках британського Vogue, Elle, Harper’s Bazaar тощо. Також вона була суддею на британському шоу The X Factor. Крім того, Шеріл Коул пише книги та була обличчям відомих світових брендів.

Ліам Пейн та Шеріл Коул. Фото: Getty Images

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