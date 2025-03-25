С Благовещением 2025: яркие открытки и картинки к светлому празднику

Поздравьте близких с праздником Благовещения яркой открыткой или картинкой

Благовещение — большой церковный праздник с фиксированной датой. До перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь этот большой религиозный праздник отмечался 7 апреля. Однако теперь по новому стилю он отмечается 25 марта.

Название этого праздника происходит от слов "благое известие". Считается, что когда Дева Мария читала в Книге пророка Исаии о пришествии Мессии, перед ней предстал архангел Гавриил. Он сообщил ей благую весть, что именно она станет матерью Сына Божия, который спасет человечество.

В этот верующие ходят в храмы на торжественные богослужения и обращаются к Деве Марии с молитвами о здоровье, защите, прощении грехов и Божьей благодати. Также в этот день в храмах освящают семена для будущего богатого урожая. Чаще всего праздник Благовещение припадает на Большой предпасхальный пост, а иногда – на Светлую седмицу.

Поздравьте близких с большим церковным праздником теплыми словами и приятными пожеланиями. А в соцсетях можно отправить поздравления с красивыми картинками. "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток, чтобы вы могли поздравить своих близких, родственников, друзей, кумовей или соседей.

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