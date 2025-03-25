Укр

С Благовещением 2025: яркие открытки и картинки к светлому празднику

Автор
Галина Струс
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Автор
В этот день, 25 марта, отмечается праздник Благовещение
В этот день, 25 марта, отмечается праздник Благовещение. Фото Коллаж "Телеграф"

Поздравьте близких с праздником Благовещения яркой открыткой или картинкой

Благовещение — большой церковный праздник с фиксированной датой. До перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь этот большой религиозный праздник отмечался 7 апреля. Однако теперь по новому стилю он отмечается 25 марта.

Название этого праздника происходит от слов "благое известие". Считается, что когда Дева Мария читала в Книге пророка Исаии о пришествии Мессии, перед ней предстал архангел Гавриил. Он сообщил ей благую весть, что именно она станет матерью Сына Божия, который спасет человечество.

В этот верующие ходят в храмы на торжественные богослужения и обращаются к Деве Марии с молитвами о здоровье, защите, прощении грехов и Божьей благодати. Также в этот день в храмах освящают семена для будущего богатого урожая. Чаще всего праздник Благовещение припадает на Большой предпасхальный пост, а иногда – на Светлую седмицу.

Поздравьте близких с большим церковным праздником теплыми словами и приятными пожеланиями. А в соцсетях можно отправить поздравления с красивыми картинками. "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток, чтобы вы могли поздравить своих близких, родственников, друзей, кумовей или соседей.

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Благовещение 2025, картинки, открытки
Благовещение 25 марта, картинки, открытки, церковный праздник, поздравления
Благовещение 2025, картинки, открытки, праздник
Благовещение 2025, картинки, открытки, церковный праздник
Благовещение 2025, картинки, открытки, церковный праздник, поздравления

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на весь 2025 год. Узнайте, сколько праздников и выходных будет у украинцев.

Теги:
#Открытки #Благовещение #Церковный праздник