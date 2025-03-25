Пенсия более 17 тыс. грн. Кто может выйти на отдых в 50 с минимальным стажем

Такую выплату получит льготная категория украинцев

Пенсия в Украине зависит от заработной платы, количества стажа и возраста выхода на отдых. Однако на нее также может повлиять место работы человека, ведь некоторые профессии предусматривают льготы.

Каким будет пенсионное начисление у мужчины, 15 лет работавшего шахтером, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Представим, что 50-летний мужчина получает 18 тысяч гривен заработной платы. Кроме того, он имеет 20 лет страхового стажа, где из них 15 лет составляет работа шахтером. Но украинец не принадлежит ни к одной льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.). В таком случае государство назначит ему 17 690 гривен пенсии.

Напомним, что некоторые пенсионеры в Украине рассчитывают на прибавку в апреле. Она будет выплачиваться тем, кто достиг определенного возраста. Максимальная сумма – до 600 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут получать пенсию, которая достигает 15 тысяч гривен. Для этого им нужно соответствовать определенным условиям.