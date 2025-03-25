Об этом месте писали в книгах, а местная кошка стала легендой: как выглядит Новый базар в Одессе

Один из самых популярных и старейших рынков Одессы

Трудно представить большой город без базара – места, где встречаются продавцы и покупатели, где кипит жизнь, звучат самые разные голоса и происходит вечный обмен товарами, историями и эмоциями. В Одессе, пожалуй, самый известный рынок – это легендарный "Привоз". Но помимо него в городе есть еще один не менее значимый и атмосферный – Новый базар. Он не так известен за пределами Одессы, но его история не менее богата и увлекательна.

История Нового базара начинается еще в 1812 году, когда эта территория была выбрана для торговли. Название "Новый базар" появилось неспроста. В начале XIX века в Одессе уже существовали Греческий базар на месте нынешней Греческой площади и Старый базар на Александровском проспекте. Но стремительный рост города и увеличение торговых потоков потребовали создания нового рынка, который разместился на Херсонской площади. Именно поэтому он получил название "Новый". Со временем близлежащие улицы также переняли его дух – например, улица Торговая и Новобазарный переулок (сейчас – переулок Вильгельма Габсбурга).

Торговые ряды, Новый базар в Одессе на открытке конца 19 начала 20 веков

Уже в 1840-х годах здесь появились первые двухэтажные здания, ставшие центром торговли. В духе времени рядом с рынком возвели церковь – Сретенскую, где позже венчался знаменитый писатель Иван Бунин. Однако в 1930-х годах, во времена борьбы с религией, храм был разрушен.

Сретенская церковь на Новом рынке

В конце XIX века Одесса переживала бурный промышленный рост, что привело к необходимости модернизации рынков. В 1896 году началось строительство крытых павильонов, и именно эту дату принято считать официальным годом основания Нового базара. Проект разработал известный одесский архитектор Аркадий Тодоров. Он создал просторные торговые павильоны вдоль улицы Торговой, украсив их элементами неоренессанса и стеклянными крышами, которые наполняли пространство светом и воздухом. В этих павильонах не только велась торговля, но также располагались конторы, склады и лаборатория по проверке качества товаров. Вокруг рынка разместились многочисленные лавки, торговые будки и магазины. Первоначально планировалось построить еще два корпуса, но из-за высокой стоимости строительства проект не был полностью реализован.

Новый базар до реконструкции

В советские годы рынок пережил непростые времена. В 1980-х один из корпусов сильно пострадал от пожара, а в конце 1990-х началась масштабная реконструкция.

За свою долгую историю Новый базар пережил множество перемен, но всегда оставался местом, где можно найти практически все. Как отмечает odesa.one, в лучшие времена он радовал изобилием товаров – от свежих фруктов и овощей до мебели и одежды. В сложные периоды он сталкивался с дефицитом и экономическими трудностями. Неудивительно, что этот рынок вошел в произведения Юрия Олеши, Эдуарда Багрицкого, Владимира Сосюры и Константина Паустовского. Последний назвал его "неописуемым одесским торжищем" – это выражение стало визитной карточкой Нового базара.

Павильон на Новом базаре

Интересно, что у этого места есть свой символ — кошка Базарина. Она обитала на Новом базаре и прославилась своим внушительным весом в 18 кг. В память о ней на рынке была установлена скульптура.

Кошка Базарина и скульптура в ее честь

Рынок всегда был и остается не только местом для покупок, но и важной частью городской жизни. Здесь встречались, торговались, обсуждали последние новости, шутили и делились историями.

Новый рынок в Одессе после реконструкции

В 2021 году Новый рынок отметил 125-летний юбилей с момента официального основания, а если считать с 1812 года – то его возраст уже перевалил за 200 лет.