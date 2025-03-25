Без зонта не ходите. В Украину надвигаются обильные дожди (карта)

Порывы ветра могут достигать 10 м/с

В ближайшее время умеренная теплая весенняя погода в Украине сменится ветреной и дождливой. Синоптики обещают немалые ливни почти по всей территории страны уже на этой неделе.

Об этом "Телеграфу" рассказал Игорь Кибальчич в материале "Не погода, а апокалипсис: прогноз на конец марта изобилует неприятными сюрпризами и не только".

С 25 марта Украину накроют дожди, которые будут держаться в течение нескольких дней с небольшими перерывами.

"С 25 по 26 марта в западных, северных и центральных областях Украины пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом", — говорится в материале.

Когда будет сильный дождь

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 27 марта, украинцев ожидают немалые дожди по всей территории страны. На западе и севере столбик термометра днем покажет до +16 градусов, а ночью до +3 градусов. Центральные и восточные регионы днем ожидают до +16 градусов, а ночью — до +6 градусов. На юге страны синоптики прогнозируют от +11 до +17 градусов днем, ночью воздух охладится до +6 градусов.

Погода в Украине 27 марта

Будет дождить в Украине 27 марта в течение всех суток, а сила ветра достигнет 8 м/с. Однако уже с 29 марта синоптики прогнозируют улучшение погоды — осадков будет меньше.

Напомним, что в Киеве уже завершается отопительный сезон. Мэр столицы назвал точную дату отключения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким областям не повезет с погодой в ближайшие дни.