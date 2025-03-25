Вас могут объявить в розыск. На это у ТЦК есть восемь главных причин

Военнообязанные могут объявить в розыск, если те нарушат правила учета в ТЦК

В розыск могут объявить военнообязанного мужчину, уклоняющегося от призыва на военную службу. Однако есть еще другие причины, например, мужчина не стоит на военном учете или игнорирует прохождение ВВК.

Военнообязанных мужчины от 18 до 60 лет могут объявить в розыск. Специалисты юридической компании INSEININ рассказали, почему это может произойти.

Розыск происходит с целью доставки нарушителя воинского учета в районный ТЦК и СП, чтобы составить протокол о совершении административного правонарушения и вынесения постановления о наложении денежного штрафа.

Итак, список причин, почему мужчин могут объявить в розыск:

они не состоят на воинском учете по месту жительства;

они не состоят на воинском учете на предприятии или месте учебы;

они игнорируют вызов по повестке, которая была вручена лично, по почте, на предприятии или месте учебы;

они игнорируют направление на прохождение военно-врачебной комиссии;

они не уточнили военно-учетные данные;

они уклоняются от воинского учета, от призыва на военную службу, а также постановки на учет военнообязанных лиц.

Если было выявлено одно из этих нарушений, то военные ТЦК и СП обращаются в полицию, чтобы сообщить о розыске и задержании мужчины с целью привлечения к административной ответственности. Сведения о фиксации правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных. В то же время в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил воинского учета".

Снять с розыска могут только после назначения штрафа и вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Вынесение такого решения должно происходить в присутствии мужчины, то есть дистанционно отменить этот статус невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как полиция разыскивает мужчин, уклоняющихся от мобилизации.