Счастливы в браке более 20 лет: как выглядит супруга "Железного генерала" Залужного и что о ней известно (фото)

У пары есть двое взрослых дочерей

Валерия Залужного прозвали "Железным генералом", ведь благодаря ему украинская армия в начале войны смогла выстоять в боях с российскими оккупантами. А поддержкой и опорой для него не только в тяжелые моменты, а в целом по жизни, является его крепкая семья.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга Валерия Залужного и что о ней известно. О личной жизни "Железного генерала" в сети мало информации, но мы узнали некоторые факты.

Как выглядит жена Валерия Залужного и чем занимается

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации генерал Валерий Залужный стал для украинцев символом войны за само существование государства и нашей свободы. Поэтому внимание к его персоне сильно повысилось, в том числе и к его семье.

Известно, что "Железный генерал" счастлив в браке с женой Еленой более 20 лет. Он называет ее самым близким человеком и настоящей второй половинкой. До войны Елена Залужная работала в Укргазбанке, по профессии она финансист. У пары есть две дочери: Кристина и Арина.

Валерий и Елена Залужные

Младшая дочь Кристина учится на врача и окончила Одесский медицинский университет. А старшая Арина продолжает дело отца, она военнослужащая в Киевском гарнизоне.

Семья Валерия Залужного

До полномасштабного вторжения Валерий Залужный любил путешествовать Украиной и компанию ему всегда составляла его жена Елена. Пара любила отправляться в пешие туристические походы.

Елена Залужная вместе с мужем

Экс-главнокомандующий ВСУ периодически на своей странице в Facebook делиться фотографиями со своей возлюбленной, он всегда посвящает ей романтические строчки. Зимой 2024 года Залужный подал в отставку и стал послом Украины в Великобритании, с ним за границу уехала и супруга.

Елена Залужная вместе с мужем уехала в Лондон

Недавно генерал поделился в сети с ней милой фотографией, пожелавши всем теплой осени. Аккаунт Елены в Facebook закрыт, поскольку она предпочитает оставаться не публичной особой.

Валерий Залужный счастлив в браке более 20 лет

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