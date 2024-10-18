Мэр Днепра разоблачил украинского "Джокера" и пообещал дать показания

По словам Филатова, ранее "Джокер" хвастался благосклонностью высшего политического руководства страны

Мэр Днепра Борис Филатов пообещал давать показания против Романа Кравца, который, как он утверждает, является владельцем и администратором анонимных пабликов "Джокер" и "Темный рыцарь Днепр".

По словам Филатова, Кравец регулярно дискредитирует центральную и местную власть, а также запугивает предпринимателей. Об этом городской голова написал в своем telegram-канале.

"Поэтому я официально и публично заявляю, что не имею никакого отношения к телеграмм-каналу "Тёмный рыцарь Днепр", где постоянно дискредитируют центральную власть, руководителей области (в том числе начальника ДнепрОВА Сергея Лысака), а также представителей депутатского корпуса", – говорится в сообщении.

Борис Филатов обратил внимание правоохранительных органов, что владельцем и администратором телеграмм-канала "Джокер" является Роман Кравец, и добавил, что он со своими подельниками занимается рэкетом и запугиванием бизнеса.

"Я лично готов дать показания на г-на Кравца. И среди прочего рассказать, как именно он создавал этот телеграмм-канал. А еще – привести несколько дополнительных свидетелей", – написал городской голова.

Что известно о Романе Кравце

В июне текущего года журналисты уже выяснили, кто стоит за Telegram-каналом "Джокер". Тогда они назвали имя Романа Кравца. Авторы материала писали, что в последнее время он с особым пристрастием отбеливает все действия власти и атакует украинский бизнес.

Отмечалось, что паблик известен постоянными нападениями на украинский бизнес. По данным Forbes, основной доход Джокера – медиа-атаки.

За время полномасштабного вторжения в Украину, Кравец, по меньшей мере, пять раз выезжал за границу, где в общей сложности пробыл около двух месяцев. Например, он посетил бой Тайсона Фьюри и Александра Усика, состоявшийся 18 мая в вышеупомянутой Саудовской Аравии.

Также Джокер постоянно меняет автомобили, один дороже другого. Предпочтение отдает немецкому автопрому. Кроме собственного Мерса за примерно 50 тысяч долларов, в 2024 году Роман Кравец купил еще один автомобиль – Lexus LX600. Стоит машина примерно 150 тыс. долларов.

Проживает Кравец в элитном ЖК Чикаго, его соседи — экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и основатель компании Saga Development застройщик Андрей Вавриш. На квартиру Джокер, по всей видимости, еще не заработал, поэтому просто ее снимает. Стоимость аренды – около 2 тыс. долларов в месяц. Передвигается админ Telegram-канала в сопровождении четырех охранников.

Известно, что канал "Джокер" создали известный политик Геннадий Корбан и заместитель главного редактора пророссийского издания "Страна.UA" Светлана Крюкова. Кравца взяли администратором. Крюкова и Корбан, по данным источников, сохраняли влияние на канал до 2021 года. Затем постепенно Кравец отстранил своих партнеров от возможности влиять на контент.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов записал видеообращение к жителям города, а потом вступил в ожесточенную дискуссию с комментаторами. При этом в выражениях городской глава не стеснялся.