Советник Зеленского может быть сыном скандального экс-главы МСЭК с тремя Tesla

Занимая должность главы МСЭК, он заработал еще и на 13 квартир

Действующий советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк вполне может быть сыном экс-председателя винницкого МСЭК Виктора Власюка, заработавшего на этом посту немалое состояние.

Такое предположение высказал соучредитель медиа-проекта расследований "Наши деньги" Юрий Николов. По его словам, официально эту информацию никто не подтверждал, но есть несколько фактов, указывающих на это.

"Я не видел свидетельств о рождении, мне не сливали персональную информацию об отце и сыне. Но из открытых источников известно, что наш винницкий мсековец Власюк с мсечкой Юлией Даниленко имеют общую фирму — ООО "Солнечные фермеры" (возможно это о солнечной электростанции, муж Даниленко очень удобно работает в "Винницаоблэнерго")", — говорится в сообщении.

Отметятся, что ООО "Солнечные фермеры" зарегистрированы в Киеве, по тому же адресу, где прописаны четыре общественных организации советника президента. В частности, "Сообщество выпускников юридического факультета", "Ассоциация по развитию искусственного интеллекта", "Юристы за экологию", "Адвокатская инициатива "Стопбулинг" (соучредитель которой брат-близнец Владислава Виталий).

По данным обнародованного расследования, врач винницкой МСЭК Виктор Власюк, возглавлявший эту структуру до 2014 года, затем спустился на ступеньку ниже. После него должность заняла Юлия Даниленко. Власюк смог заработать на должности в МСЭК себе на три автомобиля Tesla и тринадцать квартир. И самая дорогая из них — шестикомнатные апартаменты по ул. Институтской в Киеве площадью 260 квадратов.

"И что-то мне подсказывает, что из квартиры на Институтской Виктору Власюку очень близко к Банковой, где советником президента Зеленского по санкционной политике трудится Владислав Викторович Власюк", — пишет Николов.

Он отмечает, что на фоне того, что "миллионерша" из МСЭК Татьяна Крупа — дальняя родственница председателя Рады Руслана Стефанчука (его отец возглавлял городскую больницу в Хмельницком). По всей вероятности, такое близкое родство между двумя Власюками реально.

Украинцы в сети отреагировали на это предположение по-разному, но в большинстве их это разозлило.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сын руководителя МСЭК Хмельнитчины принялся лихорадочно декларировать деньги.