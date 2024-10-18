Политолог оценила реакцию российского президента

Путин назвал "провокацией" разговоры о возможном создании Украиной ядерного оружия, а также сказал, что любой шаг в этом направлении "влечет за собой ответную реакцию".

Как засуетился. А когда есть информация о том, что Ирану может понадобиться менее двух месяцев на создание ядерного материала, или когда Северная Корея еще более упорно взялась за ядерные испытания, то это типа, норм и реакции от Кремля ноль.

Тему спекуляций/шантажа/провокаций ядерным оружием начала именно Россия. Как и именно из-за агрессивных действий РФ в мире растет запрос на создание ядерного оружия в условиях, когда международное право, система в целом, оказалась беспомощной перед агрессивными автократиями.

Более того, все антизападные альянсы после российского вторжения в 2022 году выстраиваются исключительно на милитаризации как таковой.

Источник — сообщение Олеси Яхно в Facebook.