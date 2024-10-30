Приемная мама двух детей и адвокат Лачена: что известно о жене ведущего Тимура Мирошниченко и как она выглядит (фото)

Инна Мирошниченко — многодетная мама и успешный адвокат

Украинский шоумен Тимур Мирошниченко известен больше всего как ведущий Нацотбора на Евровидение и комментатор песенного конкурса. Про любящую жену звезды Инну знают немногие.

Она — успешный адвокат и блогер, которая недавно взялась за дело волонтера Игоря Лаченкова. Инна не только успевает работать над резонансными делами, но и воспитывать детей.

Инна Мирошниченко (в девичестве Руднык) выросла в Донецке, и в браке с Тимуром с 2018 года. Звездная семья включает шесть человек: супругов, их биологических детей — 6-летнюю Мию и 4-летнего Марка, а также приемных детей — 3-летнего Марселя, которого Мирошниченки усыновили в детдоме в Житомире в 2023 году, и 8-летнюю Ангелину, которую пара забрала из эвакуированного из-за войны детдома за границей в этом году.

Стоит отметить, что маленький Марсель имеет проблемы со здоровьем. Ранее Инна рассказала, что у мальчика отсутствуют прямые мышцы живота. В июне Марсель впервые сказал слово "папа". В 2024 году супруги отвели приемную дочь Ангелину в первый класс.

Супруги воспитывают сыновей Марка и Марселя. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко обвимает дочь Мию и Ангелину. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена ведущего работает в адвокатской компании Евгения Пронина — бывшего жениха блогерши Рамины Эсхакзай.

Известно, что мужчина является кумом супругов — в октябре прошлого года Пронин стал крестным отцом названого сына пары Марселя.

В среду, 30 октября, Инна Мирошниченко и Евгений Пронин должны были "ворваться" в громкий процесс, в котором блогера Лачена обвиняет журналистка запрещенного в Украине издания "Страна". "В судье семейные обстоятельства… Суд отложили на 25 декабря. На Рождество", — сообщили Инна и Евгений.

Инна Мирошниченко также успешная блогерша. На ее страницу в Инстаграме подписано свыше 150 тысяч человек.

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