Отопление в Киеве включили не везде? Куда звонить, если в вашей квартире холодно

Услугу отопления большинству жителей Киева предоставляют две компании

Отопительный сезон в Киеве стартовал еще 14 октября, но сначала тепло получили только медицинские учреждения, детские сады и школы. А уже с 30 октября центральное отопление было включено и для большинства жителей столицы.

Но куда обращаться, если тепло в доме так и не появилось или исчезло? Как сообщает Киевский городской совет на своем официальном портале, если в вашем доме нет отопления, следует обращаться в диспетчерскую службу поставщика тепла.

Услугу централизованного отопления большинству жителей Киева предоставляют две компании — "Киевтеплоэнерго" и "Евро-Реконструкция". Соответственно, в случае отсутствия теплоснабжения звоните на следующие номера:

в Диспетчерскую службу города Киева (КП "Киевтеплоэнерго") по телефонам 1557 ;

; Днепровский и Дарницкий районы ООО "Евро-Реконструкция" по телефонам: 044-277-6-277/044-277-277-6 (многоканальные)/063-025-31-66/063-025-39-26/050 -359-00-47/050-359-01-25/067-110-22-03/067-110-88-03.

Также можно обращаться к представителям "Киевтеплоэнерго" на странице компании Facebook.

Кроме того, в городе работает "Управління самоврядного контролю", которое занимается проверкой качества предоставления коммунальных услуг и вопросами пересчета за некачественные услуги. Так что в случае длительного отсутствия отопления вы можете обратиться и туда со своей проблемой.

В "Киевтеплоэнерго" объясняют, что полное включение системы теплоснабжения занимает около 7 дней, ведь в столице одна из самых больших централизованных сетей в Европе. Поэтому отопление будет включаться постепенно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто может получить субсидию на отопление от государства. В Кабмине рассказали, что получить помощь смогут около 500 тысяч домохозяйств.