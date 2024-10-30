Немного младше маминого бойфренда: как выглядит единственный сын ведущей Надежды Матвеевой (фото)

Сына Надежда Матвеева родила в первом браке

Украинская телеведущая Надежда Матвеева была дважды замужем и сейчас состоит в романтических отношениях с бойфрендом, который младше ее на 20 лет. От предыдущего брака она воспитывает сына Владислава.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит единственный сын ведущей программы "Все буде добре" и чем занимается. Мы узнали, сколько лет Владиславу и ведет ли он публичный образ жизни.

Как выглядит сын Надежды Матвеевой и чем занимается

Украинская знаменитость Надежда Матвеева не любит распространяться о личной жизни, но известно, что у нее за плечами два брака. С первым мужем она познакомилась еще в студенческие годы и в 1997 году родила ему сына. Спустя 7 лет они расстались.

Женщина не была долго одна, поскольку будучи замужем она увлеклась коллегой по работе. Сначала у них было творческое сотрудничество, но постепенно восхищение друг другом в профессиональном плане переросло в служебный роман, а дальше в семью. Со вторым мужем Надежда прожила в браке 11 лет.

Надежда Матвеева вместе с сыном

Сейчас ее сыну Владиславу 27 лет и она периодически появлялась вместе с ним на публичных мероприятиях. Юноша учился в Кременчугском Национальном университете им. М. Остроградского. Владислав увлекался боксом и автомобилями.

Сын Надежды Матвеевой учился в Кременчуге и увлекался боксом

После окончания университета он переехал к маме в Киев, сначала жил с ней, а потом нашел стабильную работу и переехал на съемную квартиру. Помощи от Надежды он не принимает, поскольку хочет быть самостоятельным. Владислав первое время работал на автомойке, потом стал промоутером в бытовой компании. Он непубличный человек, поэтому предпочитает жить скрытно.

Сын Владислав немного младше бойфренда телеведущей

В интервью программе "Як ти?" в 2022 году Матвеева рассказала, что когда началась война ее сын Владислав заявил, что идет записываться в ряды ВСУ. Для этого он поехал в военкомат в Кременчуге, поскольку прописан там. И Надежда не стала препятствовать его решению. Однако неизвестно, действительно ли Владислав сейчас в Силах Обороны.

Как выглядит сын Надежды Матвеевой

Также телеведущая рассказывала, что когда рассказала своей маме и сыну, что закрутила роман с бойфрендом, младше ее на 20 лет, они не были во восторге. Родные не отнеслись серьезно поначалу к их отношениям. Но Надежда счастлива со своим избранником, они живут вместе и строят планы на будущее.

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